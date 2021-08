Star Wars : la série avec Diego Luna a fini de tourner

La série, intitulée Andor, servira de préquelle au film à succès Star Wars : Rogue One, qui sert d’introduction à Épisode IV de la trilogie originale de la franchise. Le spectacle, qui sera présenté en Disney+, racontera les aventures de ce personnage grossier avant de faire partie de la Endurance. Il semble qu’il n’est pas prévu d’inclure son partenaire sarcastique. K-2SO, qui a causé tant de rires dans le film dans lequel les deux ont joué.







Le Mexicain Diego Lune et différents membres de l’équipe de la série, par exemple Andy Lowe, a confirmé que le tournage du premier lot d’épisodes de la série était terminé. L’interprète latino a commencé à travailler sur le programme en novembre de l’année dernière dans la ville de Londres. L’acteur a indiqué qu’il retournera dans son pays d’origine après ces mois de travail affectés par les protocoles résultant de la crise provoquée par COVID-19.

Andor a terminé le tournage

Disney développe de nombreuses séries dans l’univers Guerres des étoiles dans le but de les inclure dans votre plateforme de streaming. En ce sens, il est important de souligner le succès de Le Mandalorien, qui a rempli les cadres de confiance pour donner place à cette franchise dans un format qui n’avait pas été exploré auparavant. Maintenant, il est clair que si le contenu est de qualité, les fans vont en profiter.

Des chiffres comme Diego Luna, Pedro Pascal, Ewan McGregor et Temuera Morrison, ils font de la place dans le Galaxie lointaine grâce à la stratégie du Maison de la souris continuer à raconter des aventures dans l’univers Guerres des étoiles. Disney+ C’est le bon endroit pour les fans de la saga la plus célèbre pour profiter de ces histoires qui sont à la hauteur des films.

Diego Luna est la vedette d’Andor. Photo : IMDb.



On ne sait pas encore quand il sortira Andor ou s’il connaîtra une deuxième saison dans le cadre de la plateforme de streaming. La vérité est que le premier lot d’épisodes a douze entrées qui atteindront Disney+ quelque part l’année prochaine. On ne sait pas non plus si le spectacle sera présenté avant la série de Obi Wan Kenobi. La conjecture est que Andor arriverait plus tôt à la télévision car son tournage a commencé avant celui de maître jedi.

Toujours pas abonné au service de streaming Disney+ pour profiter de toutes les premières exclusives de Guerres des étoiles? S’abonner dans ce lien. Ne réfléchissez plus !