Star Wars – La gigantesque rancœur de HasLab arrive en Allemagne

Hasbro a publié le gigantesque rancune a annoncé que de griffe en griffe une taille de pleine 42 ″, donc 106,68 cm les mesures. Et ce n’est en aucun cas un objet de collection conventionnel, il a été trouvé dans les chambres secrètes du Laboratoires Hasbro concocté.

La rancœur est éteinte Guerres des étoiles une partie officielle de la La série noire. Cela signifie qu’il est dans le populaire Rangée de figurines d’action avec 6 pouces incorporé. De ce fait, il est si gigantesque car son échelle a été adaptée aux figurines de 6 pouces et celles-ci sont déjà relativement massives.

« Le plus grand personnage jamais créé par Star Wars: The Black Series », est-ce[appelé

La figurine mesure 106 cm de large (bras), 32,51 cm de profondeur (nez à dos), 30,48 cm de large (épaule à épaule). Et la hauteur normale est de 44,45 cm. Il est donc presque 3 fois plus élevé qu’un chiffre régulier de TBS.

Le tout est également remarquable en ce qu’il n’y avait pas eu de contribution « The Black Series » de HasLab auparavant. Donc c’est une « petite » première.

Star Wars : La rancœur de la série noire

Sans surprise, la rancœur s’appuie contre le Rancor dans le palais de Jabba de « Star Wars Episode 6 : Le Retour du Jedi ». Il est à noter qu’il a 45 points d’articulation. Beaucoup n’ont jamais été utilisés dans la Black Series. Par conséquent, comme dans le film, il peut faire les figurines ordinaires avec son Attrapez les griffes et soulevez. Quelle figurine lui serviriez-vous à manger ?

© Hasbro / Lucasfilm / Disney

C’est le seul site Web qui vend le Rancor en Allemagne. Vous pouvez maintenant vous inscrire au projet :

Veuillez noter qu’il s’agit d’un projet HasLab. Signifie qu’il est financé en amont via le crowdfunding. Nous pouvons maintenant pré-commander le Rancor. Mais c’est seulement possible avant le 7 décembre 2021 à 01h59 et puis c’est fini !

Combien coûte la rancune ? Du le prix pour le monstre est extremement haut, il est inclus 389,99 €. Les fans de « Star Wars » devraient donc déjà se familiariser avec ce niveau grâce au Lightsaber Force FX, qui sont également tous dans la gamme des 300 euros. Et il ne faut pas oublier que le produit impressionne par son oversize. Ici vous pouvez voir plus de photos de comparaison.

Le temps d’attente jusqu’à la livraison est assez long. Si nous commandons d’ici décembre, ce sera une bonne pièce de collection pas avant le printemps 2023 envoyé. Cette L’objectif est de 11 000 supporters (et seulement un maximum de 5 par client peut être commandé). Gardez à l’esprit que plus les clients commandent, plus le produit final changera. Il y a plusieurs niveaux (mais alors vous ne payez plus).

Bon à savoir: Incidemment, la dernière fois qu’il y avait le Razor Crest de la Vintage Collection Le Mandalorien, qui vient également de HasLab. À cette époque, il a atteint tous les objectifs de financement participatif.