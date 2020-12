«  Star Wars  »: la conception des costumes du C-3PO exigeait qu’Anthony Daniels «  parle essentiellement de ses fesses  » lorsqu’il prononçait ses lignes

Anthony Daniels a continuellement livré des performances mémorables en tant que C-3PO. Le personnage emblématique de Daniels est devenu inoubliable grâce à son cadre brillant, ses mouvements robotiques et sa voix informatisée.

Le costume C-3PO est l’un des plus complexes du Guerres des étoiles univers, et a nécessité plusieurs aménagements spéciaux. L’un d’eux comprenait le fait de placer l’émetteur du microphone de Daniels dans son sous-vêtement, juste à l’arrière.

Anthony Daniels a eu du mal à se souvenir de ses répliques lorsque Star Wars a commencé le tournage

C-3PO dans l’épisode «Star Wars» de LEGO MASTERS | FOX via Getty Images

EN RELATION: « Star Wars »: Le costume C-3PO d’Anthony Daniels a été créé en recouvrant tout son corps dans un moule en plâtre – « Ils poussent des pailles dans le nez pour qu’ils puissent modeler votre tête »

Bien que Daniels était déjà un acteur chevronné, son expérience était principalement dans le théâtre. Guerres des étoiles C’était la première fois qu’il jouait dans un long métrage et il était très nerveux le premier jour de tournage.

Malheureusement, les nerfs de Daniels l’ont amené à gâcher ses lignes, selon une récente interview sur WIRED.

«Je pense que ma nervosité, ma déconfiture de tout m’a fait bousculer les lignes comme un fou.

La voix de C-3PO a été corrigée après la fin du tournage de « Star Wars »

Alors que George Lucas comprenait initialement les erreurs de Daniels, il a finalement perdu patience et lui a parlé. Il a rappelé à Daniels qu’il pouvait modifier sa voix après le tournage et lui a dit de se concentrer plutôt sur la maîtrise de ses répliques.

« La troisième fois que je me suis trompé, George a froncé les sourcils et s’est approché et a regardé 3PO dans les yeux – et donc moi, dans les yeux », a déclaré Daniels. « [Lucas said] «Tu peux dire tout ce que tu veux, ne t’inquiète pas pour la voix, je peux le réparer plus tard. J’étais gêné parce qu’en tant qu’acteur, j’aime bien comprendre les répliques.

« Bien sûr, George savait qu’il pourrait mettre une voix correcte plus tard », a déclaré Daniels. «Parce que quand ta tête est dans un seau, tu n’as pas l’air si bien. … Vous ne pouvez pas utiliser ce genre de qualité vocale.

Anthony Daniels a dû « parler hors de ses fesses » alors qu’il portait le costume C-3PO

Le costume C-3PO avait un design complexe. Avec autant de pièces et de pièces à travailler, l’équipe de production avait une méthode élaborée pour amener le microphone près de la bouche de Daniels.

«Même si le microphone était là [points to nose], et un petit câble de microphone descendait tout le long de mon dos dans mon pantalon, ces deux morceaux de plastique collés ensemble, et l’émetteur a été poussé dans un endroit vraiment assez chaud.

Parce que l’émetteur ne pouvait tenir que près de son dos, Daniels parlait essentiellement de l’arrière pendant ses scènes.

« Oui, je vous parlais tout le temps hors de mes fesses », a ajouté Daniels.

Anthony Daniels détestait le costume C-3PO au début

Au moment où il avait commencé à filmer ses répliques, le costume C-3PO de Daniels avait été repensé pour plus de confort. Cependant, quand il l’a mis pour la première fois avant le tournage, il détestait ce qu’il ressentait.

«Je l’ai essayé dans le studio d’effets spéciaux d’Elstree, et pour la première fois, j’avais ce costume dans son intégralité autour de moi», a déclaré Daniels. « C’était horrible. J’avais complètement perdu la connectivité avec mon corps, le monde. »

Le costume était si maladroit que Daniels était à peine capable de se promener dans le studio.

«Je me suis littéralement trompé dans le studio parce que je ne pouvais pas vraiment voir, à part les yeux au centre. Et je n’avais aucune idée de ce que faisaient mes coudes, qui étaient bien plus gros que mes coudes. Mes épaules étaient plus grandes, mes jambes étaient en quelque sorte piégées.

Heureusement, Lucas et l’équipe ont résolu tous leurs problèmes avec le costume C-3PO et créé la magie du cinéma.