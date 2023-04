Star Wars : la bande-annonce officielle présente la série Ahsoka !

Longtemps dû Fans de Star Wars attendez, il est enfin là : le premier Bande annonce à la venue Série Ahsoka! Dans celui-ci, notre ex-Jedi ne brandit pas seulement le sien sabres laser blancs distinctifsmais nous donne également un aperçu de leur dernière mission dans une galaxie très, très lointaine.

L’héritier de l’empire ?

Déjà dans la 2ème saison de Le Mandalorien a laissé entendre que l’ancien Padawan d’Anakin Skywalker n’est pas resté inactif depuis la victoire de la rébellion, mais qu’il était à la recherche de Grand Amiral Thrawn situé. Cela l’a amenée, elle et ses amis, à Rebelles de la guerre des étoiles est connu pour rendre la vie difficile et se prépare maintenant son grand retour sur la scène intergalactique.

À en juger par la bande-annonce, cependant, l’ancien officier impérial ne semble pas être la seule menace pour notre héroïne, comme on le voit à côté de lui. nouveau personnage Baylan plus de chiffres avec respectivement rouge-orange sabres laser rouges. Qu’il s’agisse de Sith, Inquisiteurs ou d’autres adeptes du côté obscur n’est toujours pas clair à l’heure actuelle.

Avec tous ces dangers, même une guerrière aussi chevronnée qu’Ahsoka a besoin de renfort, et elle devrait en avoir de quelques-uns. vieilles connaissances recevoir. Dans la vidéo sont déjà Mandalorienne Sabine Wrenqui ont mis Ghost en favoris, Héra Syndullaet le petit effronté Hélicoptère droïde voir. Dans « Star Wars Rebels », ceux-ci étaient connus pour être des alliés importants de notre protagoniste.

De plus, bien sûr, ils se cachent à nouveau dans la bande-annonce « Ahsoka » toutes sortes d’œufs de Pâques: Ahsoka dit quelque chose comme Thrawn veut ça « Héritier de l’Empire » (original : « héritier de l’Empire »), qui est une allusion à le roman du même nom est l’endroit où le personnage a été créé. Aussi Droïde Huyang (« Star Wars: The Clone Wars ») se joint à lui et fait allusion à un nouveau départ pour Ahsoka.

Ahsoka commence en août 2023 exclusif à Disney +. Une date de début exacte est actuellement inconnue.