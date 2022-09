Star Wars : La bande-annonce de The Mandalorian 3 la série Disney+

in

Le Mandalorien a surpris les fans de Star Wars depuis ses débuts sur Disney+ et à en juger par la bande-annonce de la troisième saison, il continuera de surprendre. Attention!

©IMDBLe Mandalorien

The Mandalorian a été une agréable surprise pour les fans de guerres des étoiles qui ont été enchantés par l’histoire de Din Djarin et du petit Grogu. Le duo s’est immergé pleinement dans le cœur des fans de la franchise imaginée par George Lucas et Disney+ Il a servi de foyer pour le contenu qui a été enregistré comme l’une des meilleures histoires situées dans cet univers depuis les préquelles. Aujourd’hui nous avons l’aperçu de sa nouvelle saison !

La vérité est que Din Djarin a pour objectif de se racheter contre les Mandaloriens dans cette nouvelle saison de l’émission télévisée, surtout lorsqu’ils ont découvert que Mando avait enlevé son casque leur permettant de voir son visage, chose interdite par son peuple. Cependant, il a en sa possession le sabre noir cela lui donne le pouvoir de diriger son peuple tant qu’il continue avec cet élément entre ses mains.

La bande-annonce de Mandalorian 3

Quiconque a sauté Le livre de Boba Fett Je suis peut-être un peu confus. Dans ce programme, Grogu a décidé de quitter Luke Skywalker pour rejoindre Mando. Pendant ce temps, le Mandalorien traverse des moments d’âge moyen en pilotant un Naboo N-1 converti comme nouveau véhicule. Et Mandalorien ? Il a été ruiné par l’Empire entre les événements de cette série et la dernière fois qu’il a été diffusé sur Rebelles de la guerre des étoiles. Mais la guerre pour reconquérir la planète est loin d’être terminée.

Bo-Katan se démarque dans la série des Disney+ en bonne place surtout dans cette nouvelle bande-annonce alors que nous voyons plusieurs autres Mandaloriens se battre pour reprendre leur planète. Il est également assez amical avec Mando pour parler directement à Grogu. Mais ne vous méprenez pas, elle veut avoir le sabre noir en son pouvoir. Reste à savoir jusqu’où il ira pour réaliser ce souhait !

De plus, l’ami et allié de Mando, Greef Karga, l’accueille dans les nouvelles images. On peut aussi voir Babu Frik de Star Wars : L’Ascension de Skywalker. Malheureusement, la bande-annonce révèle également que lucasfilm apparemment ne sera pas la première de la série en février de l’année prochaine. Tout ce que nous savons, c’est que la saison 3 de Le Mandalorien sera transmis vers 2023.

