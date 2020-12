‘Star Wars’: la bande-annonce de ‘The Bad Batch’ est sortie

Le jour d’hier (10 décembre) Disney a partagé le premier regard sur le nouvelle série animée de ‘Guerres des étoiles’, «Le mauvais lot», qui sera une suite de la série animée, «Clone Wars».

La série se concentrera sur Clone Force 99, qui a gagné en popularité lors de la dernière saison de ‘La guerre des clones’ pour son attitude qualifiée de «défectueuse». Son inclusion dans ‘Guerre des clones’ a amené les fans à penser qu’une émission basée sur eux était en route, ce qui a été confirmé plus tard.

«Le mauvais lot» se compose de quatre clones génétiquement améliorés qui sont dirigés par chasseur, qui a des capacités sensorielles uniques. Ses subordonnés, d’autre part, ont des pouvoirs visuels éclairés, une super force et un génie de la technologie.

Bien que cela n’ait pas été officiellement confirmé, la série explorera sûrement la transition de l’équipe vers les mercenaires après la montée de l’Empire.







Le synopsis de la série révèle: «La série suit l’élite et les clones expérimentaux de Mauvais lot, alors qu’ils se frayent un chemin dans une galaxie en constante évolution après les événements de la Guerre des clones. Les membres du Mauvais lot il s’agit d’une escouade unique de clones génétiquement modifiés, qui possèdent des capacités uniques et exceptionnelles qui les rendent extraordinairement plus efficaces que les soldats normaux. «