Star Wars : KotOR 2 arrive sur la Nintendo Switch

Au cas où vous joueriez avec l’idée, encore une fois la suite de Star Wars : Chevaliers de l’Ancienne République jouer, Aspyr Media a maintenant de bonnes nouvelles pour vous. Star Wars : Knights of the Old Republic 2 : Les Seigneurs Sith sera publié plus tard cette année pour le Commutateur Nintendo à savoir sur 8 juin 2022.

C’est vrai, en une semaine, vous pouvez jouer à KotOR 2 sur la console hybride sur votre téléviseur domestique ou en déplacement. Et le portage n’est pas un hasard.

Les têtes derrière le port sont Aspyr Mediaqui ont porté pas mal de jeux Star Wars dans un passé récent.

Voici comment fonctionne celui récemment réédité Star Wars : les coureurs et le populaire Star Wars : Commando de la République à votre compte, qui est désormais disponible pour toutes les plateformes courantes.

KotOR 2 : Améliorations sur la Nintendo Switch

Star Wars : Knights of the Old Republic 2 : Les Seigneurs Sith apportera-t-il des améliorations techniques à la Nintendo Switch ? Oui, nous parlons d’optimisations de performances et de mises à niveau de résolution.

D’ailleurs, il va DLC de contenu restauré révisé, mais d’abord après la libération du jeu principal apparaît sous une forme optimisée. Ceci est du contenu créé dans le cadre de la sortie rapide en 2004 pas fini à temps pourrait devenir.

Ce contenu peut être aujourd’hui par module être corrigé, mais il n’y a pas encore de moyen officiel de rattraper ce contenu. De plus, on ne sait pas à quel point ce contenu de mod est proche en fait sur l’original sommes. Ce sera donc à nouveau excitant autour de KotOR 2.

Le jeu doit être rond 15 euros dans l’eShop du coût de Nintendo. dans le Liasses avec KotOR ce sera alors pour 30 euros offert.

Serait-ce quelque chose pour vous ou ne pouvez-vous rien exiger des ports des anciens jeux « Star Wars » ? Aspyr Media travaille également actuellement sur un véritable Remake de la première partie.