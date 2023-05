Star Wars: Knights of the Old Republic – Remake probablement encore en préparation

Bonne nouvelle pour les fans de Star Wars ! Le Chevaliers de l’Ancienne République-Remake est encore en développement. Récemment, il y a eu des rapports selon lesquels le projet devrait être en difficulté. Il a même été question d’arrêter le développement. Mais maintenant, le redémarrage de Star Wars KOTOR réapparaît dans un rapport financier.

Star Wars: le remake de KOTOR est apparemment toujours à venir

C’est de cela qu’il s’agit : Il y a deux bonnes années est devenu un Redémarrage officiel de Star Wars : Knights of the Old Republic annoncé. Le légendaire RPG « Star Wars » de BioWare est sur le point d’obtenir un remake qui pour PS5 et PC apparu.

Ici tu peux voir le teaser :

Mais après ce teaser de Vitrine PlayStation à partir de 2021, il est soudainement devenu très silencieux à propos du remake « KOTOR ». Encore pire: Selon un rapport de Bloomberg, Aspyr Media reporté indéfiniment ont été.

Le développement du remake de « Star Wars : Knight of the Old Republic » a changé trouvé en grave difficultéJason Schreier a rapporté en juillet 2022. C’est la raison Projet en attente pour le moment, bien qu’il soit déjà en développement depuis trois ans. Il n’y a jamais eu de déclaration officielle à ce sujet.

Jusqu’ici: Dans un rapport financier officiel du groupe Embracer (auquel appartient Aspyr Media), sous la pointe du Jeux actuellement en développementégalement répertorié « Star Wars: Knights of the Old Republic – Remake ».

Le développement du remake de « Star Wars : KOTOR » dirigé par un studio interne et devrait toujours apparaître pour le PC et la PS5.

C’était déjà ça, sinon il n’y a malheureusement pas de nouvelles au projet.

Mais au moins, nous savons maintenant que c’est du moins pas encore officiellement enterré devenu. La date d’apparition du remake de « Knights of the Old Republic » n’est pas non plus encore certaine.

À quoi pouvons-nous nous attendre exactement dans le remake de Star Wars: Knights of the Old Republicvous pouvez lire dans cet article 45secondes.fr détaillé.

Que pensez-vous d’un tel remake ? Vous pensez que ça vient ? En avez-vous envie, qu’en espérez-vous ?