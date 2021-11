Star Wars : Knights of the Old Republic arriverait en 2023 et Rogue Squadron serait retardé

La programmation actuelle des films de Guerres des étoiles souligne que la prochaine entrée dans la saga cinématographique intergalactique la plus célèbre que nous verrons est Escadron de voleurs, dirigé par le responsable de Wonder Woman, Patty jenkins. Cependant, des rumeurs circulent déjà qui suggèrent la possibilité que ce film sorte en salles plus tard que prévu. Les raisons? Apparemment, ils peaufineraient le script pour obtenir une meilleure histoire.

On s’attendait à ce que Escadron de voleurs sort en salles le 22 décembre 2023 et en même temps, il y a deux dates réservées pour plus de billets de marque : le 19 décembre 2025 et le 17 décembre 2027. Qui peut pourvoir ces postes ? La trilogie Rian Johnson, un film de Taika Waititi et même un projet avec le cerveau de Marvel, Kevin Feige. !Guerres des étoiles est plus vivant que jamais !

Des changements dans le schéma Lucasfilm ?

La vérité est que maintenant, des rumeurs circulent sur la possibilité d’enregistrer une cassette Star Wars en 2022 et cela n’aurait rien à voir avec les projets susmentionnés. De quoi s’agit-il? Ils disent que l’histoire sera centrée sur la mythologie présentée dans le jeu vidéo Chevaliers de l’Ancienne République, qui aura un remake sur les consoles de génération actuelle.

Pendant, Escadron de voleurs serait relégué à l’ordre du jour de Lucasfilm à 2024, pour la réécriture de son scénario qui cherchera une histoire qui fascinera et fascinera les amateurs de Guerres des étoiles. Surtout ceux qui apprécient les scènes de combat entre vaisseaux spatiaux, quelque chose de si emblématique pour la marque depuis son premier opus à la fin des années 70.

Le film était donc centré sur le Ancienne république prendrait la place de Escadron de voleurs dans le calendrier de Lucasfilm et de cette façon les nouvelles entrées seraient assemblées dans Guerres des étoiles, une saga qui depuis l’achat de Disney reçu une impulsion créative importante qui dans certaines de ses créations a été critiquée et dans d’autres cas, comme Le Mandalorien, a reçu les applaudissements unanimes du public.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂