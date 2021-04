Star Wars: John Williams a un héritier apparent, et c’est Kevin Kiner

La musique est tout autant un personnage Guerres des étoiles comme n’importe qui, ou quoi que ce soit d’autre. Ce que John Williams a réussi à faire tout au long de la saga Skywalker, sur plus de quatre décennies, n’a rien d’impressionnant. Cette musique a contribué à définir et à améliorer la série de science-fiction bien-aimée de George Lucas et une galaxie lointaine, très lointaine. Mais Williams aurait fini après son travail sur La montée de Skywalker. Encore, Guerres des étoiles va vivre dans une grande manière. La bonne nouvelle est que Williams a déjà un héritier présumé, et son nom est Kevin Kiner.

Les fans seront pardonnés de ne pas connaître Kevin Kiner par son nom, mais un grand nombre de ceux qui aiment Guerres des étoiles connaissent intimement son travail. Kiner fait partie intégrante de la franchise depuis plus d’une décennie en tant que compositeur principal des deux Star Wars: La guerre des clones et Rebelles de Star Wars. Ces émissions animées représentent certaines des œuvres les plus appréciées et les plus acclamées de la franchise. Période. Et la musique de Kiner en était une grande partie. Semaine après semaine, il a réussi à faire en sorte que ces émissions se sentent et sonnent comme Guerres des étoiles, utilisant le travail emblématique de John Williams comme tremplin.

John Williams composé de la musique pour neuf films Star Wars. Kevin Kiner a composé la bande originale de près de 200 épisodes de télévision dans cet univers. Bien qu’il n’ait pas eu l’occasion de marquer un long métrage dans la franchise, sauf pour le 2008 La guerre des clones film d’animation, qui était essentiellement juste plusieurs épisodes assemblés, il n’y a aucun doute sur l’expérience de Kiner. Il connaît intimement ce monde et a démontré à maintes reprises qu’il pouvait effectivement ajouter cette couche musicale indispensable à de grands moments. S’il y a quelqu’un de plus qualifié pour prendre le relais de Williams, il serait difficile de le trouver.

Cela ne veut pas dire que Kevin Kiner devrait être le seul à composer Guerres des étoiles la musique dans le futur. En clair, ce n’est pas une attente pratique. Disney et Lucasfilm ont non seulement plusieurs films en préparation, tels que Escadron de voleurs et un film mystère de Taika Waititi, mais plusieurs émissions sont en cours de développement pour Disney +. Ahsoka, Obi Wan Kenobi, Rangers de la nouvelle république et Le livre de Boba Fett, Juste pour en nommer quelques-uns. Mais s’il y a quelqu’un qui peut prendre le flambeau et diriger la prochaine génération de Guerres des étoiles, musicalement parlant, Kiner est l’élu, pour ainsi dire.

Maintenant, que Lucasfilm le voie ou non de cette façon est une toute autre question. Ludwig Goransson a été sélectionné pour fournir la bande originale de Le mandalorien, et cela s’est très bien passé. Pendant ce temps, c’est Michael Giacchino qui a marqué Voleur un, la première entrée non-saga dans la franchise en 2016. John Powell s’est occupé de ces tâches pour Solo. Kiner n’a pas encore fait d’action réelle Guerres des étoiles travail à ce jour. Peut-être que Lucasfilm et Disney le voient comme le gars de l’animation. Mais ce serait en effet une ligne de pensée erronée.

Quoi qu’il en soit, il existe de nombreuses opportunités pour que Kevin Kiner élargisse son rôle au sein de la franchise dans les années à venir. Guerres des étoiles ne va nulle part. Il avance avec ou sans John Williams. Si cela doit être le cas, alors l’homme qui nous a donné travaille comme Kanan et le feu et Feuilles d’Ahsoka devrait absolument faire bon usage de ses talents. La bonne nouvelle est que Kiner sera de retour pour la prochaine série animée Le mauvais lot. Cependant, quelqu’un qui a démontré qu’il n’était le deuxième que le grand John Williams dans ce domaine devrait avoir la possibilité de s’étendre au-delà de cela. Votre déménagement, Lucasfilm.

