Star Wars: John Boyega pense que son personnage était un pur marketing

L’acteur a accusé Disney du mauvais développement de son personnage et de celui de Kelly Marie Tran

La dernière trilogie de Star Wars a recueilli plus de commentaires négatifs que positifs. De nombreux fans de la franchise soulignent que ce changement de direction intervenu dans le huitième opus, “Le dernier Jedi”, cela n’avait aucun sens et cela faisait tout le récit qui avait été construit en “Le réveil de la force”, et d’autres soulignent que le vrai problème réside dans les personnages, et surtout, chez ceux qui ont eu un développement très faible.

Et l’un de ceux qui a le plus critiqué son personnage était John Boyega, celui chargé de donner vie à Finn, un ancien stormtrooper qui décide de changer de camp. Pour l’acteur, l’arc de l’histoire a été très pauvre, et perd de son importance, en particulier dans “Le dernier Jedi”. Cependant, Boyega est allé plus loin dans sa dernière interview. aile Le magazine GQ, facturer à Disney le traitement qui a été fait à la fois à son personnage et à celui de Kelly Marie Tran.

Boyega souligne que la direction et l’intrigue sont suivies à la fois par son personnage et par celui de Kelly Marie Tran ils sont très méfiants, en tenant compte de l’importance que ils ont à la fois Rey et Kylo Ren sur cette dernière étape: «Ils ont été très clairs sur ce qu’ils voulaient faire avec Daisy Ridley et Adam Driver, mais avec Kelly Marie Tran et John Boyega, allez nous faire foutre. Que voulez-vous que je dise? Ils veulent que je dise que c’était une super expérience bla bla bla …».

«Je le dirai quand c’est vraiment le cas. Ils ont mis beaucoup d’efforts sur Adam et Daisy, ils savent, je n’expose rien. Ce que je veux dire à Disney, c’est de ne pas inclure un personnage noir, de le vendre comme si cela allait être important, puis de le mettre de côté, ce n’est pas bon“, a conclu l’acteur. La vérité est que Rose et Finn sont dilués avec le passage des films, jusqu’à n’avoir aucune importance dans l’intrigue, et même pour Finn, quelques parcelles restent ouvertes. En fait, il y a quelques semaines, Boyega lui-même commentait déjà avoir vaincu Star Wars et n’ayant aucune intention de revenir, ce qui montre clairement son mécontentement envers Disney. Qu’est-ce que tu penses ?.

