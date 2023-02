Star Wars Jedi : Survivor’s Cal Kestis fera-t-il une apparition dans la saison 3 de The Mandalorian ?

En moins de quatre semaines, l’attente de guerres des étoiles-fans une fin. apparaît alors sur Disney+ enfin le premier épisode de la troisième saison de Le Mandalorien.

La bande-annonce nous a déjà un peu parlé de la saison, mais aussi de certaines choses de nouvelles questions guidé. Il est clair que notre « Mando » Din Djarine (Pedro Pascal) d’après mandalore y retournera pour laver ses transgressions.

De plus, il doit grogu entraînez-vous dans les voies des Mandaloriens. Depuis cela dans Le livre de Boba Fett contre la formation Jedi Luke Skywalker a décidé, il est de retour aux côtés de Din. Cependant, à la fin de la bande-annonce, nous voyons également Grogu utiliser ses capacités de Force. Il ne pourra donc pas complètement se passer de cette partie de sa personnalité et devra continuer à apprendre.

Afficher le contenu de YouTube Cliquez ici pour voir le contenu de YouTube.

En savoir plus dans la politique de confidentialité de YouTube. Toujours afficher le contenu de YouTube

Mando et Grogu affronteront-ils Cal Kestis dans The Mandalorian ?

À ce stade pourrait Cal Kestis entre en jeu, le protagoniste du jeu Star Wars Jedi : Ordre déchu et son récemment déménagé suites Star Wars Jedi : Survivant. Il pourrait donner à Grogu des leçons d’utilisation de la Force.

De plus, cela pourrait devenir important par rapport à une scène particulièrement intéressante de la bande-annonce : dans un plan court on voit apparemment un flashback sur le Commande 66. Plusieurs Jedi attendre avec allumé sabres laser devant une porte verrouillée. Cette revue éclairera probablement la façon dont Grogu l’Ordre 66 a survécu a. Cal Kestis, à son tour, pourrait être celui qui l’aidera à se souvenir de ces terribles événements.

L’acteur Cameron Monaghan serait certainement de la partie !

Comme nous ne savons toujours rien du sort de Cal après la trilogie originale du film, il y a de fortes chances qu’il fasse une apparition dans The Mandalorian. Le casting de Cal Cameron Monaghan a déclaré à plusieurs reprises qu’il aimerait jouer le personnage dans d’autres médias « Star Wars ».

Le Mando et Grogu pourraient certainement utiliser l’aide d’un Jedi. Même si Grogu ne reçoit pas une formation Jedi complète, au moins quelques leçons seraient dans le utilisation du pouvoir bénéfique pour lui. Avec cela, il pourrait un jour former un pont entre les Mandaloriens et les Jedi, tout comme ils l’ont fait il y a longtemps Tarre Vizsla a donné, le constructeur du sabre noir. Qui sait, peut-être que Grogu le fera sabre noir balancez-vous même un jour !