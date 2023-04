Star Wars Jedi: Survivor Final Trailer emmène Cal Kestis sur des planètes emblématiques

Fans de jeux et de Star Wars attend également avec impatience la sortie de Star Wars Jedi : Survivant. Pour se préparer au nouveau jeu d’action-aventure de Divertissement de réapparition et Jeux Lucasfilm pour se préparer, il y a maintenant une dernière bande-annonce pour la grande finale !

Vous pouvez le voir ci-dessous dernière bande-annonce de gameplay avant le lancement le 28 avril 2023 pour toutes les plates-formes courantes, c’est-à-dire pour ordinateur personnelle PS5 et Xbox série X|S.

Que révèle la dernière bande-annonce de gameplay de Star Wars Jedi: Survivor ?

Dans cette bande-annonce, nous examinons principalement quelques approches de l’histoire et les capacités grâce auxquelles Cal Kestis dans sa deuxième aventure personnelle.

Certaines des nouvelles compétences comprennent:

A partir de là on se fait une idée approximative de l’histoire, des nombreuses planètes que l’on visitera au cours de l’aventure et il y a un aperçu de la Ennemis de notre chevalier Jedi.

Pendant ce temps, Stig Asmussen a sur le Célébration Star Wars 2023 confirme que les destinations de voyage incluent une planète emblématique. L’une des planètes que nous voyons également dans la bande-annonce est le monde central Coruscante.

« Nous allons encore plus loin dans notre approche Metroidvania et, juste pour parler d’une autre planète, nous allons également avoir Coruscant. »

Coruscant dans Star Wars Jedi : Survivant. © EA/Respawn Divertissement

Cette excursion de Cal Kestis est remarquable car ce n’est pas n’importe quel monde central : c’est un peu ça Cœur de l’Empire Galactique. Et bien sûr cela signifie beaucoup Danger pour notre Jedi, qui est impitoyablement recherché par l’Empire.

De plus, nous pouvons déjà confirmer que c’est le cas pas d’un « monde librement explorable » (via Andy McNamara, directeur de la communication, EA). Ainsi, le gameplay sur Coruscant sera plus linéaire.

Mais qu’est-ce qui amènera Cal Kestis et BD-1 sur Coruscant ? Nous le saurons au plus tard 28 avril 2023. Avez-vous déjà pré-commandé le jeu ? Ici, vous obtenez tout Informations de précommande, y compris les bonus de précommande.

Et si vous ne savez pas encore si le vôtre PC le jeu du tout, alors vous devriez en essayer un ici Jetez un œil à la configuration système requise. Mais permettez-moi de le dire de cette façon, ils ne viennent pas de mauvais parents.