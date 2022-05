Star Wars Jedi : Survivor est la suite de Fallen Order – La 1ère bande-annonce est là !

Pendant le Célébration Star Wars 2022 Disney a dévoilé la dernière farce « Star Wars » du cosmos du jeu vidéo. Les premières images de la suite ont été présentées Star Wars Jedi : Ordre déchu. Vous pouvez consulter la toute première bande-annonce du jeu ici.

Une chose attire votre attention et c’est le nom. La suite de Respawn Entertainment, qui est développée sous EA et avec l’aide de Lucasfilm Games, est pas Star Wars Jedi: Fallen Order 2. Beaucoup plus il y a maintenant un autre titre et ça Star Wars Jedi : Survivant.

Que savons-nous de Star Wars Jedi : Survivor ?

Officiellement confirmé : Les Jedi Cal Kestis embarquera pour son prochain voyage dans une galaxie lointaine, très lointaine avec Star Wars Jedi: Survivor. Lui et BD-1 apparaîtront à nouveau en tant que protagonistes de cette histoire, sachant qu’ils ont de « forts alliés » à leurs côtés. Le jeu se contentera 5 ans après les événements dans Star Wars Jedi : Fallen Order.

Cal, un Jedi chassé par l’Empire Galactique, a appris ce que signifie être constamment en fuite de l’Empire :

« Pour survivre, Cal doit acquérir de nouvelles compétences et renforcer son lien avec la Force. »

Selon Disney, le jeu est « en cours de développement pour la génération actuelle ». C’est-à-dire qu’il apparaît pour le PS5 et Xbox Series X/S. Une sortie pour la PS4 et la Xbox One semble donc manquer.

Selon le directeur du jeu Stig Asmussen, qui supervise le projet chez Respawn, la première partie a toujours été développée en pensant à la suite. Cela signifie qu’une deuxième partie était prévue tout le temps et que la suite devrait donc correspondre au jeu principal à tous égards, tant en termes de contenu que de technologie.

L’accent est mis sur système de combat dynamique et un narration cinématographique l’histoire. Selon Asmussen, le système de combat pourrait encore être étendu et amélioré.

Star Wars Jedi : Survivor sortira en 2023 sur PS5 et Xbox Series X/S ainsi que sur PC.