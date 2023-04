Star Wars Jedi: Survivor – Configuration système requise pour le niveau Sith

Autour Star Wars Jedi : Survivant Pour pouvoir jouer, nous devons renoncer complètement au côté lumineux de la Force et nous soumettre aux enseignements des Sith. Sinon, cela devient assez critique, car notre ordinateur sifflerait du dernier trou.

Prêt à voir la configuration minimale et recommandée du système PC ? Alors tiens bon ! Vous avez tout.

Configuration système minimale et recommandée pour Star Wars Jedi Survivor

Surtout les géants 130 Go attirer son attention espace disque disponible nécessaire. Si vous n’avez plus d’espace sur votre disque dur HDD ou SSD, vous devriez maintenant envisager de supprimer quelques anciens jeux. Car 130 Go ce n’est pas petit et même en 2022 un nombre plutôt rare. Mais il est bien connu que les jeux prennent de l’ampleur.

De plus, vous avez besoin au moins un processeur Intel Core i7-7700 (ou l’équivalent Ryzen 5 1400) que tout le monde n’a peut-être pas dans son PC. Il y aurait alors 8 Go de RAM et à la carte graphique on peut se demander combien de FPS la GTX 1070 ou la Radeon RX 580 peuvent jouer avec les spécifications spécifiées.

Certains devront peut-être améliorerà un expérience de jeu fluide garanti, car selon les statistiques de Steam, plus de 50% ne répondent même pas à ces exigences. Et vous ?

Configuration système requise pour le PC – configuration minimale requise

Important: Nécessite un processeur et un système d’exploitation 64 bits

Nécessite un processeur et un système d’exploitation 64 bits Système opérateur: Windows 10 64 bits

Windows 10 64 bits Processeur: 4 cœurs/ 8 fils | Intel Core i7-7700 ou Ryzen 5 1400

4 cœurs/ 8 fils | Intel Core i7-7700 ou Ryzen 5 1400 Mémoire vive: 8 Go de RAM

8 Go de RAM Graphique: 8 Go de mémoire vidéo | GTX 1070 ou Radeon RX 580

8 Go de mémoire vidéo | GTX 1070 ou Radeon RX 580 DirectX : version 12

version 12 Réseau: connexion Internet à haut débit

connexion Internet à haut débit Espace de stockage: 130 Go d’espace de stockage disponible

130 Go d’espace de stockage disponible Commentaires supplémentaires : Internet requis pour les correctifs non facultatifs, pas de jeu en ligne.

Configuration système requise pour le PC – Configuration recommandée

Important: Nécessite un processeur et un système d’exploitation 64 bits

Nécessite un processeur et un système d’exploitation 64 bits Système opérateur: Windows 10 64 bits

Windows 10 64 bits Processeur: 4 cœurs / 8 fils | Intel Core i5 11600K ou Ryzen 5 5600X

4 cœurs / 8 fils | Intel Core i5 11600K ou Ryzen 5 5600X Mémoire vive: 16 Go de RAM

16 Go de RAM Graphique: 8 Go de mémoire vidéo | RTX 2070 ou RX 6700 XT

8 Go de mémoire vidéo | RTX 2070 ou RX 6700 XT DirectX : version 12

version 12 Réseau: connexion Internet à haut débit

connexion Internet à haut débit Espace de stockage: 130 Go d’espace de stockage disponible

130 Go d’espace de stockage disponible Commentaires supplémentaires : Internet requis pour les correctifs non facultatifs, pas de jeu en ligne.