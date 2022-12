Star Wars Jedi: Survivor: Collector’s Edition viendra avec une réplique du sabre laser

L’édition collector du prochain jeu vidéo »Star Wars Jedi : Survivant »Il viendra avec un modèle de sabre laser de Cal Kestis. Selon de nouveaux rapports, Arts électroniques a révélé que l’édition du jeu aura une réplique de l’arme fabriquée par la société Limited Run Games.

Cette édition collector coûtera 300 € (environ 6 000 pesos mexicains) et contiendra une copie du jeu, une pochette de protection en métal et une boîte magnétique contenant une réplique grandeur nature de 17 pouces de l’arme de Kestis.

Cependant, alors qu’une réplique de sabre laser est quelque chose que tout fan de Star Wars aimerait avoir, de nombreux utilisateurs ont affirmé que 300 € est un coût trop élevé pour une édition collector, puisque même l’épée sera vendue séparément. .

»Star Wars Jedi: Survivor » est une suite du jeu acclamé »Star Wars Jedi : Ordre déchu » qui met les joueurs dans la peau du Jedi Padawan Cal Kestis alors qu’il combat les Sith qui le traquent. Le jeu est devenu un favori des fans pour son style du genre Metroidvania, ainsi que son histoire qui fait partie du canon de Star Wars.

Alors que les détails de l’intrigue de »Survivor » restent encore un mystère, la bande-annonce dévoilée lors des Game Awards 2022, a révélé des éléments de son histoire et de son gameplay. Le jeu suivra à nouveau Kestis dans son combat contre les Sith, ayant cette fois plus d’armes et de capacités à sa disposition.

Les temps forts incluent des duels au sabre laser et de nouveaux pouvoirs de force, ainsi que l’apparition d’un nouveau personnage mystérieux qui pourrait être ami ou ennemi. L’acteur derrière Cal Kestis, cameron monagana décrit » Survivor » comme « une progression complexe, mature et passionnante pour un jeu audacieux et ambitieux ».

»Star Wars Jedi: Survivor » devrait sortir le 17 mars 2023 sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S.