Star Wars Jedi : Survivor : bande-annonce, date de sortie et intrigue

Le développeur Divertissement de réapparition a révélé la première bande-annonce avec des images en jeu de »Star Wars Jedi : Survivant », la suite très attendue de »Fallen Order ». De même, il a également été confirmé que la date de sortie du titre sera le 17 mars 2023.

L’acteur cameron monagan, qui prête sa voix au protagoniste Cal Kestis, a promis aux fans que ce serait le meilleur jeu »Star Wars » de tous les temps. »Star Wars Jedi: Survivor » se déroulera cinq ans après les événements de »Fallen Order ».

Cela pourrait aussi vous intéresser : Solo : A Star Wars History pourrait avoir un film suite







L’histoire du jeu verra Cal se lancer dans une aventure à travers la galaxie alors que l’Empire poursuit sa recherche incessante de lui et des Jedi restants. Cal et son compagnon droïde BD-1 rencontreront de nouveaux personnages, alliés et ennemis, notre protagoniste élargissant ses pouvoirs Jedi et élargissant son lien avec la force.

« Je pense que Cal est un excellent ajout à Star Wars, et j’aime sa concentration et la façon dont sa première histoire dans » Jedi: Fallen Order « était une exploration des traumatismes et des pertes, et à bien des égards, de surmonter le SSPT. . Je pensais que c’était un aspect tellement intéressant à apporter à Star Wars », a déclaré Monaghan à propos du nouveau jeu.

Ça pourrait aussi vous intéresser : Star Wars : The Bad Batch : la bande-annonce de la deuxième saison montre l’Empereur Palpatine

En plus du retour de Cal dans la suite très attendue, des rumeurs prétendent que Disney+ aura une nouvelle série basée sur les jeux » Star Wars Jedi », avec Monaghan signant pour jouer le rôle principal, tout comme dans les jeux.

Pour sa part, Monaghan a refusé de donner des détails lorsqu’on lui a demandé s’il serait prêt à amener les Jedi à Disney +. « Eh bien, bien sûr qu’il y a de l’intérêt », a répondu l’acteur. « C’est tout ce que je peux dire ».

»Star Wars Jedi: Survivor arrive à Xbox série X|S, playstation 5 et PC le 17 mars 2023.