"Star Wars Jedi: Ordre déchu" arrive au Game Pass au lancement de la Xbox

Avec « Star Wars Jedi: Fallen Order », les fans ont enfin obtenu un autre jeu décent de la saga en 2019. Avec la sortie des Xbox Series X et S, le titre débutera dans le service d’abonnement EA Play, qui sera intégré au Xbox Game Pass sans frais supplémentaires.

Le 10 novembre est un grand jour pour les fans de Xbox: les nouvelles consoles arrivent sur le marché et Electronic Arts ajoute son abonnement EA Play au Xbox Game Pass. Cela rend spontanément l’offre un peu meilleure.

EA Play et Xbox Game Pass deviennent un

« Star Wars Jedi Fallen Order » sera l’un des dizaines de jeux de la gamme EA Play. Electronic Arts l’a annoncé par tweet. Le compte Twitter Xbox Game Pass ne pouvait pas se voir refuser la tête: « Cela signifie exactement ce que vous pensez » – le jeu fera partie de l’offre Microsoft sur les consoles Xbox et le PC avec les autres jeux d’EA Play.

« Star Wars Jedi: Fallen Order » bénéficie de la puissance de nouvelle génération

Sans une mise à niveau de nouvelle génération, le jeu ne fonctionnera initialement que sur les nouvelles consoles via une compatibilité descendante. Sur Xbox One et Xbox One X « Star Wars Jedi Fallen Order » a joué de manière mixte et saccadée à la sortie. Correctifs améliorés. Au moins sur la série X, 60 images par seconde en douceur ne devraient pas être un problème. La Xbox Series S est un point d’interrogation: la version du jeu pour Xbox One S fonctionnera rétrocompatible sur la petite console – et cela est limité à 30 images par seconde, bien que la série S puisse facilement afficher le jeu avec 60 images.

Après tout, le jeu bénéficie également de temps de chargement rapides sur les deux consoles. Si vous avez une Xbox One, vous pouvez bien sûr jouer à « Star Wars Jedi Fallen Order » avec un abonnement.