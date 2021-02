Star Wars Jedi: Fallen Order reçoit une nouvelle figurine de Cal Kestis et de son copain robot BD-1

Hasbro a aussi une nouvelle figurine Cal Kestis annoncé. Le protagoniste sorti Star Wars Jedi: Ordre déchu fera à nouveau partie de la très recherchée La série noire de Hasbro.

Alors que les fans du jeu Star Wars: Jedi Fallen Order 2 espère que déjà de Respawn Entertainment tease était et peut-être apparaissent en 2022 chaque fan peut bientôt ramener le héros du jeu à la maison et le mettre sur l’étagère.

Cal Kestis en figurine articulée The Black Series

Cal Kestis fait partie de la Black Series, qui met l’accent sur l’authenticité. Il est équipé Commandez 66 survivants avec deux sabres laser. Un sabre laser bleu régulier et un vert avec une double lame. Il y a aussi quelques détails inclus.

© Hasbro / Disney

Ces éléments sont inclus dans la nouvelle édition Gaming Greats de Hasbro:

Figurine Cal Kestis 6 ″ avec un costume orange et un poncho gris

Une casquette grise

Robo Buddy BD-1

Un sabre laser bleu

Un double sabre laser vert

Bogling de la planète Bogano

Les précommandes en Allemagne ne sont pas encore en ligne, mais l’article apparaîtra en juin 2021 via GameStop, aux États-Unis, cela coûte 29,99 € commencer.

Star Wars Jedi: Fallen Order est disponible pour PC, PS4, Google Stadia et Xbox One. Vous pouvez également jouer au jeu sur Xbox Series X / S et PS5, le voici maintenant la mise à jour de nouvelle génération avec quelques améliorations.