Star Wars Jedi: Fallen Order reçoit une mise à jour pour PS5 et Xbox Series X / S, quoi de neuf?

L’aventure d’action Star Wars Jedi: Ordre déchu reçoit une mise à jour majeure de nouvelle génération, de sorte que le titre désormais sur les consoles PS5 et Xbox Series X / S fonctionne mieux. Nous regardons les détails. Voici tout ce que vous devez savoir sur la mise à jour de nouvelle génération.

Star Wars Jedi: Fallen Order – La mise à jour est pour la compatibilité descendante

Tout d’abord, il est dit dans le Notes de patchque les éléments suivants reçoivent une mise à niveau:

Fréquence d’images améliorée sur Xbox Series X / S et PS5

Amélioration des plages de résolution dynamique pour une résolution plus élevée sur Xbox Series X / S et PS5

Résolution de post-traitement améliorée pour Xbox Series X et PS5. (Pas Xbox Series S)

À la console Xbox Series S est devenu la fréquence d’images de 45 FPS à 60 FPS augmenté à la Xbox Series X est-ce un peu différent:

dans le Mode Performance la série X a 60 FPS et une résolution dynamique entre 1080p et 1440p. dans le Mode normal (Mode non-performance) le post-traitement est augmenté à 4K et la résolution dynamique est comprise entre 1512p et 2160p.

On dit que la PS5 a une fréquence d’images de 45 FPS à 60 FPS pourrait être soulevé tandis que le Post-traitement à 1440p a été augmenté.

De plus, les développeurs ont le résolution dynamique complètement désactivée sur la PS5. Le jeu est maintenant en 1200p rendu. Avant c’était la résolution de rendu de 810p à 1080p.

Le jeu fonctionne désormais plus facilement sur les deux consoles et vous obtenez même une fréquence d’images plus élevée sur toutes les consoles de nouvelle génération!

Notez que c’est sur la PS5 jusqu’à présent pas de prise en charge des fonctionnalités du contrôleur DualSense donne. Le retour haptique et les déclencheurs adaptatifs ne sont donc pas pris en charge ici.