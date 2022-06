Star Wars Jedi : Fallen Order : nouvelle série de jeux vidéo annoncée

L’acteur Cameron Monagahan est envisagé de jouer dans une nouvelle adaptation en série du jeu vidéo »Star Wars Jedi : Ordre déchu » pour Disney+. Selon de nouveaux rapports, une émission pour le jeu vidéo à succès est en préparation, Monaghan jouant le rôle de Cal Kestis, le personnage principal de l’histoire racontée dans le jeu. Bien qu’aucune date de production n’ait encore été fixée pour le spin-off » Fallen Order », il devrait cependant avancer bientôt.

Pour le moment, ni Disney + ni lucasfilm Ils ont officiellement annoncé le projet, donc le projet est probablement à un stade très précoce. Les rumeurs d’une série « Fallen Order » ont commencé à faire surface lorsque Respawn Entertainment, EA et Lucasfilm Games ont annoncé la suite du jeu, où il a été révélé qu’il s’intitulerait « Star Wars : Survivants Jedi ».

Vous pourriez également être intéressé par : Mme. Marvel et Captain Marvel sont-ils pareils ? Qui est le plus fort ?







Lors de l’annonce, une petite bande-annonce a été révélée confirmant que le jeu sortirait en 2023. Directeur de Respawn, Stig Asmussen a promis que » Survivor » utilisera la technologie de nouvelle génération pour surpasser la technologie utilisée dans » Fallen Order ». « Nous tirons parti d’un matériel avancé pour créer des combats Jedi plus dynamiques et une narration cinématographique afin d’étendre l’histoire de Cal à mesure qu’il mûrit et survit à travers les temps sombres », a-t-il déclaré.

De même, le président de Lucasfilm, kathleen kennedya noté comment « Fallen Order » a influencé la façon dont les récits ont été créés pour la franchise « Star Wars », garantissant que les jeux ont beaucoup en commun avec les histoires racontées dans les films et la série, ayant une narration persistante qui aide à rendre la saga couler.

Cela pourrait aussi vous intéresser : The Last of Us, série HBO : la première image montre les cliqueurs

Il a également commenté que de grands efforts ont été faits pour incorporer l’histoire établie dans les jeux vidéo dans les films et émissions de télévision « Star Wars ». « Nous nous amusons à identifier qui dirige l’histoire et où nous voulons aller », a déclaré Kennedy. « Vous voulez toujours avoir l’impression qu’il y a une histoire derrière tout ce qui se passe dans Star Wars. »

La récente série Disney +, » Obi-Wan Kenobi » a fait les débuts de la » Forteresse de l’Inquisiteur », une forteresse qui sert de quartier général aux Inquisiteurs, qui a d’abord été présentée comme le lieu final de la campagne de ‘ ‘ Fallen Order », étant la référence prise pour l’implémenter dans le programme.

Bien qu’une série du jeu vidéo populaire ne soit pas encore confirmée, nous devons encore attendre la sortie de »Star Wars Jedi : Survivor » qui arrivera dans Xbox série X|S, PlayStation 5 et PC courant 2023.