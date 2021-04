Star Wars Jedi: Fallen Order La version PS5 ressent la force cet été, mise à niveau gratuite depuis PS4

Beaucoup de rumeurs depuis qu’une classification d’âge a été repérée en mars, Star Wars Jedi: Fallen Order obtient une version native de PlayStation 5. Il sortira cet été sur la console de la génération actuelle de Sony, et ce sera une mise à niveau gratuite si vous possédez déjà la version PS4.

Cependant, nous n’avons pas de détails plus précis pour le moment. Le blog officiel de Star Wars Day 2021, qui a confirmé le jeu, indique que plus d’informations arriveront « bientôt ». Nous soupçonnons qu’une annonce plus robuste sera faite le 4 mai, lorsque Star Wars Day aura lieu.

Cela dit, nous pouvons probablement nous attendre aux mises à jour habituelles de nouvelle génération; de meilleurs visuels, des performances plus fluides et des temps de chargement plus rapides.

Allez-vous vous connecter à nouveau avec la Force sur PS5? Recherchez des Jedi dans la section commentaires ci-dessous.