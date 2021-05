Star Wars Jedi: Fallen Order 2 – date de sortie déjà connue?

Respawn Entertainment travaille depuis longtemps Star Wars Jedi: Fallen Order 2, comme le patron d’EA a fui entre-temps. Et maintenant, il y a de nouveaux rapports qui pointent vers le Période de sortie du jeu interpréter. Si ces informations d’initiés supposées sont correctes, nous devrons attendre un peu la suite de «l’ordre décroissant».

Star Wars Jedi: Fallen Order 2 – Quand sortira-t-il?

Nous ne devons pas trop espérer une sortie anticipée, car selon le rapport, il ne semble pas que le jeu fêtera sa sortie de sitôt. Et nous ne connaissons pas non plus la date de sortie – tellement à l’avance.

La libération de Star Wars Jedi: Ordre déchu a eu lieu à Année 2019, donc il a presque deux ans. Alors, quand «Star Wars Jedi: Fallen Order 2» pourrait-il fêter sa sortie?

De nouveaux rapports d’initiés indiquent qu’EA a plusieurs jeux « Star Wars » en développement, y compris « Star Wars Jedi: Fallen Order 2 » – si le jeu porte même ce nom. Il est clair, cependant, que le jeu sera développé, comme l’a laissé entendre le patron d’EA lors d’une conférence d’investisseurs.

Dans tous les cas, le rapport indique que EA et Respawn ne font qu’un Sortie en 2023 objectif, plus proche de l’hiver, donc l’affaire de Noël en 2023. Et ce serait tout à fait réaliste si l’on considère que la 1ère partie a été publiée en 2019.

Les informations proviennent d’un long rapport partagé par Gamereactor. Cela signifie donc que ce n’est pas une fuite 4Chan ou quelque chose comme ça. La crédibilité d’Eirik Hyldbakk Furu est donnée parce qu’il avait raison avec ses rapports des dernières années.

En plus de cela, on parle à nouveau de Remake de KotoRqui, cependant, a depuis été vu et confirmé par plusieurs sources. Vous pouvez lire plus d’informations sur le remake d’Aspyr (sous le groupe Embracer) du grand classique de BioWare ici:

EA et Respawn Entertainment n’ont pas commenté le rapport de Gamereactor, et il n’en viendra probablement pas non plus.