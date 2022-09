Star Wars : James Earl Jones quitte son rôle de Dark Vador

in

La voix emblématique de Dark Vador, James Earl Jones, a finalement décidé de se retirer dans ce rôle. Comment vont-ils remplacer cette fonctionnalité des Sith ?

© IMDb et GettyJames Earl Jones et Dark Vador

Dark Vador est l’un des méchants les plus célèbres de l’histoire du septième art, en tête des classements qui mettent en lumière cette classe de personnages à de multiples reprises et étant l’un des visages, ou plutôt des masques, les plus emblématiques de la franchise intergalactique imaginée par les agités Georges Lucas, avec certaines caractéristiques qui le rendaient vraiment impressionnant. L’un d’eux, son ton de voix incomparable.

L’acteur qui, depuis 1977, est chargé de prêter sa voix à Dark Vador dans la saga guerres des étoiles c’est james comte jonesun homme qui a su construire une grande carrière sur grand écran mais qui a sans aucun doute laissé une marque indélébile, en plus de tous les projets auxquels il a participé, en tant que responsable de l’impression de ce ton menaçant avec lequel le seigneur sith il s’adressait à la fois à ses subordonnés et à ses adversaires.

Jones a récemment été crédité pour avoir repris son rôle de Vader dans la série. Obi Wan Kenobi de Disney+ au début de cette année. Mais comme les fans l’ont appris plus tard, il n’a jamais mis les pieds dans une cabine d’enregistrement. Au lieu de cela, une startup basée en Ukraine appelée respect a utilisé la technologie de l’intelligence artificielle et des enregistrements d’archives pour recréer les tons de l’acteur. Ce sera la stratégie lucasfilm à l’avenir s’ils décident d’utiliser à nouveau le méchant dans de nouvelles tranches.

Une icône de Star Wars est à la retraite

Salon de la vanité rapporte qu’après 45 ans, james comte jones je sais « Retrait » officiellement de son rôle de voix de Dark Vador. Heureusement, il a déjà donné respect votre bénédiction pour cloner vos sonneries pour de nouveaux films et émissions de télévision. Après avoir été initié au travail de la compagnie, l’interprète « signé » pour leur permettre d’enregistrer de nouveaux dialogues à l’aide de leur fonction vocale. Cela garantit efficacement que votre cadence familière perdurera pendant des décennies et guerres des étoiles vous pouvez continuer à profiter de l’inquiétant Dark Vador.

La série Obi Wan Kenobi ce n’était pas la première fois lucasfilm a retenu les services de respect pour un de vos projets guerres des étoiles. La société a également aidé à recréer la voix plus jeune de Mark Hamill pour les scènes de Luke Skywalker dans Le livre de Boba Fett. Ce qui est encore plus impressionnant, c’est qu’ils ont continué à travailler sur Obi-Wan pendant que les forces armées russes envahissaient son territoire dans le conflit de guerre le plus répandu de cette année 2022.

james comte jones a prêté sa voix à Dark Vador dans la trilogie originale guerres des étoiles tout comme dans le Épisode III des préquelles et des projets comme voyou et un petit caméo dans L’Ascension de Skywalker. D’autres titres récents pour l’acteur de 91 ans incluent sa participation à la série animée Star Wars : Rebelles et en 2019 il a donné sa voix à Mufasa dans le remake de Le roi Lion. Venir en Amérique 2 l’a eu à nouveau en tant que roi Jaffe dans Première vidéo.

