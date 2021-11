Star Wars Holiday Special en tête de la liste des pires films et émissions de télévision de Noël dans une nouvelle étude

Une nouvelle étude a donné Le spécial vacances de Star Wars le malheureux honneur d’être désigné comme le plus « ennuyeux » de tous les films, émissions de télévision et émissions spéciales de Noël. Menée par Uswitch, l’étude a analysé les critiques d’IMDb à la recherche de phrases négatives afin de révéler les titres que les gens aimaient le moins apparemment. Ce n’est peut-être pas vraiment un choc pour les fans de la franchise, mais en haut de la liste se trouvait le Spécial vacances Star Wars.

« Nous avons tous entendu parler de la franchise multimédia épique Guerres des étoiles qui a inondé nos écrans de 1977 à nos jours », lit-on dans l’étude. « Avec la première émission dérivée, Spécial vacances Star Wars, rejoignant la franchise peu de temps après en 1978, nous avons constaté que les fans n’étaient que déçus car elle se classe en haut de notre liste. Plus des ⅓ des critiques de l’émission incluaient des phrases négatives, également associées à un score IMDB embarrassant de seulement 2,2/10. »

En descendant le reste de la liste dans le top dix, Le pire Noël de Grumpy Cat tombe à la deuxième place avec ses mauvaises critiques citées. Le Père Noël 3 arrive au n ° 3, nommé comme la suite de Noël la moins préférée de tous les temps. Dans l’ordre, le reste du top 15 est Terrassez les salles, J’adore les tonneliers, Les vacances parfaites, Noix mélangées, Survivre à Noël, Un prince de Noël, Un Noël très Murray, Le Casse-Noisette en 3D, Noël avec les Kranks, Quatre Noëls, Seul à la maison 3, et Fred Claus.

« Avec autant de plates-formes produisant constamment de nouveaux contenus, il peut être difficile de décider ce qui vaudra la peine et ce qu’il vaut mieux éviter », explique Max Beckett d’Uswitch, expliquant le service fourni par son entreprise. « Nous passons maintenant près de la moitié de notre vie devant un écran et jusqu’à 21 heures par semaine à consommer de la télévision. Par conséquent, il peut être utile de consulter les cotes IMDb pour déterminer les émissions de télévision et les films qui ne valent pas la peine d’être écoutés. évitez les déceptions. À mesure que les services de streaming deviennent plus accessibles, le choix de contenu s’élargit. Ustream est notre outil sur site qui aide les cinéphiles et les amateurs de séries à planifier leur calendrier de visionnage et à comprendre quelles plates-formes sont nécessaires ou non, ce qui pourrait vous faire économiser de l’argent. «

Divers facteurs ont été inclus dans l’étude sur les émissions de télévision et les films les plus ennuyeux. Les émissions de télévision les plus ennuyeuses ont été calculées en collectant des critiques IMDb pour chaque film/émission de télévision/spécial de Noël. Ces critiques ont ensuite été analysées pour les mots-clés, notamment ennuyeux, décevant, perte de temps, prévisible, pire et médiocre. Si un avis contenait l’un de ces mots clés, il était classé dans la catégorie « avis ennuyeux ». Le pourcentage d’avis ennuyeux a ensuite été calculé en divisant le nombre d’avis ennuyeux par le nombre total d’avis collectés. Les films avec un pourcentage plus élevé ont été classés comme plus ennuyeux que ceux avec un pourcentage plus faible.

Il vaut toujours la peine de noter que les critiques ne comprennent pas toujours bien, et il y aura des fans qui pourraient ne pas être d’accord avec l’idée de voir certaines des entrées de cette liste. Vous pouvez trouver plus d’informations sur l’étude sur Uswitch.

