« Star Wars »: Giancarlo Esposito reviendrait sur les futurs projets de la franchise

La fin de la deuxième saison de « The Mandalorian« Pourrait donner l’impression à ses fans que les aventures de Din Djarin Ils ont définitivement pris fin, mais il reste encore beaucoup de ses éléments qui ont un grand potentiel dans les futures productions de la franchise.

Lors de la présentation de Disney à ses investisseurs, le président de Lucasfilm Kathleen Kennedy a annoncé deux nouvelles séries qui faisaient partie de la même ligne narrative de « The Mandalorian« : »Ahsoka« , dans laquelle Rosario Dawson reprendra le rôle de Ahsoka Tano et « Rangers de la nouvelle république».

Ces séries aboutiront à un événement crossover majeur avec un «événement climatique» dans l’histoire (est-ce que quelqu’un d’autre a pensé à merveille et son univers cinématographique?). Récemment, Disney + ajouterait aux aventures de Mando une scène post-crédits qui anticipe l’arrivée d’un nouveau spin-off centré sur Boba Fett, qui sera à nouveau joué par Temuera Morrison.

Lors d’une récente interview avec Esquire, la personne responsable de la représentation Moff Gideon, Giancarlo Esposito, a partagé sa réaction face au grand nombre d’annonces soumises par Disney à propos de la franchise. «Je me suis assis là et j’ai pensé ‘Et moi?’», Commentait-il en riant.

Les gens me demandent: « Pourquoi n’êtes-vous pas dans la deuxième saison de plus? » et je dis «Parce que nous vous passionnons. Je suis le lourd et il faudra un peu de temps pour arriver à ce que Moff veut vraiment.