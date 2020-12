« Star Wars »: George Lucas parle de dialogue dans les préquelles

Au moment où les préquelles « Star Wars » ont commencé à sortir en salles, les fans de la série et les critiques professionnels ont eu des réactions mitigées. Cela pourrait être dû à l’énorme attente de ce que George Lucas avait prévu concernant l’origine des aventures dans une galaxie lointaine, très lointaine.

Au fil des ans, la trilogie prequel a réussi à trouver une place spéciale dans le cœur de nombreux fans de la franchise, malgré le fait que certains de ses éléments les plus discutables continuent d’être sévèrement soulignés, par exemple, des dialogues à que les fans considèrent comme «extrêmement ringard».

Vous pourriez aussi être intéressé par: Le redémarrage de ‘Mortal Kombat’ partage l’affiche officielle et la date de sortie

Cependant, le même Luke Je dirais que cet article très critiqué a été fait de cette manière tout à fait exprès. Le cinéaste aurait pensé que les deux trilogies leur donnent un ton similaire à celui des anciennes séries d’aventures produites dans les années 1930, mais, selon le réalisateur, le public n’aurait pas saisi l’idée.

Il est également précisé que ce ton dans la construction des dialogues est cohérent avec ce qui était présenté dans les films originaux. «Il est présenté (le dialogue) très honnêtement. Ce n’est pas du tout une demi-ironie. », Déclarait-il Luke dans le livre Les archives de Star Wars 1999-2005. (via SYFY Wire)

«Mais c’est cohérent, non seulement avec le reste du film, mais avec le style général de Star Wars. Beaucoup de gens ne comprennent pas le style de la série. Ils ne comprennent pas qu’il y a un motif entre les lignes qui est très similaire aux feuilletons de l’Ouest ou du samedi matin des années 1930. C’est la période la plus romantique de la réalisation de films et de cassettes d’aventure. Et Attack of the Clones est plus mélodramatique que d’autres ».

Vous pourriez aussi être intéressé par: La nouvelle vidéo « Empire Strikes Back » montre un baiser alternatif entre Han et Leia

En plus de ces commentaires, Luke profiterait de l’occasion pour parler des préparatifs de tournage de «La revanche des Sith». Lucas s’assurait que le film était le plus compliqué à préparer, une grande partie de la semaine de travail était consacrée à la préparation des décors et à la planification de la manipulation des caméras.

Comme il est naturel dans la franchise, il y a encore de nombreux débats parmi les fans sur ce que la franchise devrait représenter à l’avenir, en particulier après la sortie de la suite de la trilogie, qui, comme les préquelles, ont été acceptées et critiquées. également.