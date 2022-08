Star Wars : fuite des détails de l’intrigue de L’Acolyte

Disney+

L’Acolyte raconte l’histoire d’une jeune femme sensible à la Force qui, après une série d’événements, rejoint un Seigneur Sith en tant qu’apprenti. Intéressant!

©IMDBlogo de la série

L’Acolyte est une série de guerres des étoiles qui sera présenté en première Disney+ et se déroule 100 ans avant les événements de La menace fantôme à une époque où les Seigneurs Sith n’étaient plus qu’un mauvais souvenir. La protagoniste du programme télévisé est Amandla Stenberg et la showrunner de ce projet est Leslye Headland, qui parmi ses œuvres précédentes, nous pouvons trouver aller en tissu, Sam Oui poupée russe.

Dans un récent rapport de Fuites de point d’appui l’intrigue des deux premiers chapitres de L’Acolyte il est venu à la lumière. La première chose que nous pouvons vous dire, c’est que la série est dirigée par Aura, qui vit dans une petite ville sur une planète appelée Sanshiro, avec sa petite sœur nommée Miri et son grand-père Theo. Elle et sa sœur sont sensibles à la Force.

Après un événement, les sœurs reçoivent l’aide d’un groupe de Jedis, parmi lesquels se trouve le Padawan Melody, du même âge qu’Aura, avec qui elles se lient d’amitié. Le grand-père accepte de donner Miri aux chevaliers, qui a 3 ans et assez jeune pour être formée par l’Ordre, contrairement à sa sœur qui a l’intention de les accompagner mais ils ne la laissent pas faire.

L’Acolyte raconte l’histoire des Sith

Le prochain épisode de L’Acolyte saute en avant et montre comment le village où vit Aura est attaqué et que les Jedi ne viennent pas les aider. Tout le monde meurt sauf elle. Paul, un trafiquant d’armes qui est secrètement un Sith apparaît et a un duel avec Melody qui était finalement allée aider ces gens. Il la bat et dit à Aura de finir le travail alors elle tue son amie et part avec ce mystérieux personnage.

Les deux arrivent dans un nouveau système appelé Feather, où Paul a son château noir au sommet d’une montagne couverte de grands trous qui sert de maison à une sorte d’insecte extraterrestre. Cet endroit étrange sert de base principale d’opérations à Paul où il reçoit un groupe de candidats pour enfin devenir apprenti et ne pas enfreindre la règle de deux des Sith.

Parmi ces personnages, il en est un qui aura une signification particulière pour la mythologie de guerres des étoiles car il deviendra Dark Plagueis, le personnage auquel Palpatine fait référence dans La Revanche des Sith quand il parle à Anakin Skywalker des pouvoirs qu’il ne pourra jamais acquérir en apprenant d’un Jedi. Dans ce cas, Plagueis tuera apparemment lors des événements de la série de Disney+ à Paul et restera avec Aura en tant qu’apprenti.

