Star Wars fait avancer Obi-Wan Kenobi, The Mandalorian, Ahsoka et Cassian Andor avec des photos inédites

Le magazine Vanity Fair a dévoilé une série de photos exclusives sur Obi-Wan Kenobi, The Mandalorian, Ahsoka et Cassian Andor, les prochains projets Star Wars sur Disney+.

©Vanity Fair/LucasfilmStar Wars avance Obi-Wan Kenobi, The Mandalorian, Ahsoka et Cassian Andor avec des photos inédites.

guerres des étoiles C’est l’une des franchises les plus réussies de l’histoire du cinéma et compte des millions de fans à travers le monde, mais son attention s’est récemment portée sur les séries télévisées diffusées sur le service de streaming. Disney+. La dernière trilogie de films n’a pas captivé le grand public, alors ils ont trouvé dans Le Mandalorien Oui Le livre de Boba Fett un tout autre espace, auquel s’ajouteront bientôt Obi-Wan Kenobi, Ahsoka Oui Cassien Andor.

Le Mandalorien C’était le premier projet sorti en 2019 et compte actuellement deux saisons, avec une troisième partie en développement. En 2021, il est arrivé Le livre de Boba Fett, avec une grande acceptation par les téléspectateurs, en attendant des nouvelles importantes des productions suivantes. Le retour d’Ewan McGregor et Hayden Christensen a généré une attente massive pour Obi Wan Kenobidont la première aura lieu le 27 mai.

+Nouvelles photos inédites de la série Star Wars

Mardi matin, le magazine Salon de la vanité publié plusieurs photographies des spectacles de Disney+ mentionné ci-dessus, mais nous avons également eu un regard neuf sur Ahsokaavec Rosario Dawson, déjà Cassien Andorle personnage caractérisé par Diego Luna qui aura son propre programme après avoir captivé dans voyou. Regardez les images incontournables de chacun d’eux!

Avec le lancement imminent de Obi Wan Kenobi, le médium américain a été plongé dans le plateau d’enregistrement de Lucasfilm et a participé au tournage des productions de la franchise en développement. De plus, ils ont offert des détails intéressants pour le fandom, tels que Cassien Andor sortira cet été aux États-Unis de cette année, entre juin et septembre.

De même, des entretiens ont été menés avec les responsables, tels que Kathleen Kennedyprésident de Lucasfilm, qui a précisé que ils ont appris une leçon en échouant avec le film Seul et a déclaré que les projets de Jon Watts sont en route, ainsi que la trilogie de Rian Johnson, même si pour le moment ce n’est pas une priorité. Il est clair que l’idée est d’accorder toute son attention à la série de Disney+ et les films devront attendre.

