‘Star Wars’ et ‘The Simpsons’ auront un croisement avec un nouveau court métrage

Pop! Vinyl Star Wars The Mandalorian Mandalorian Flying avec Jet Funko Pop! Vinyl

La toute nouvelle Funko Pop! Star Wars Le Mandalorien est là et cette fois, il tient l'enfant (Baby Yoda) dans ses bras tout en volant avec son jet pack ! C'est un must pour tout fan de Star Wars et surtout pour tout fan de The Mandalorian ! La relation qui s'est développée entre The Mandalorian et The Child est l'une des plus saines que nous ayons vues dans la galaxie. Dès l'instant où Mando a vu Baby Yoda, il a su qu'il devait le protéger et nous l'avons voulu et suivi tout au long de leurs aventures pour éviter d'être capturés depuis.