Star Wars et le MCU se croiseront-ils jamais? Marvel Boss Kevin Feige pèse

Le patron de Marvel Studios, Kevin Feige, a récemment discuté de la question de savoir si le monde obtiendrait un jour un Guerres des étoiles et le croisement Marvel Cinematic Universe. Il y a beaucoup de choses qui se sont produites au cours de la dernière décennie que beaucoup de gens n’auraient pas pu prédire en ce qui concerne les franchises Marvel et Lucasfilm. Il n’y a pas beaucoup de gens qui auraient imaginé que Disney avait son propre service de streaming flamboyant avec une émission axée sur un tout nouveau Guerres des étoiles personnage, ou que le MCU canaliserait des sitcoms classiques dans une série télévisée.

Alors qu’en est-il des mondes de Guerres des étoiles combiner avec le MCU? Kevin Feige dit: « Si vous me demandiez si quelque chose dont nous parlons en ce moment était dans le domaine du possible il y a 20 ans, j’aurais dit: » Je ne pense pas. « » C’est ainsi que la plupart des gens pensent, mais en regardant le succès de The Mandalorian et le MCU dans son ensemble conduit certains à croire qu’un croisement pourrait potentiellement se produire à un moment donné. Cela étant dit, Feige ne voit pas cela se produire. « Mais je ne pense vraiment pas », ajoute-t-il rapidement. « Je ne pense pas qu’il y ait de raison à cela. »

En 2013, le comédien Patton Oswalt a parlé d’un possible croisement entre Star Wars et MCU dans un épisode emblématique de Parcs et loisirs. Le comédien a fait un flibustier passionné auquel les fans se sont tournés un peu au cours des 8 dernières années, d’autant plus que la trilogie suite n’avait même pas été annoncée à ce moment-là. En réponse à l’obstruction systématique d’Oswalt, Kevin Feige dit: « C’est probablement aussi proche que nous ne le serons jamais. »

L’année dernière, Patton Oswalt a été interrogé sur l’obstruction systématique, sept ans après les faits. Le comédien était ravi d’avoir la chance d’être sur Parcs et loisirs et était un peu nerveux. Cependant, tout avait à dire sur Guerres des étoiles et le MCU était tout sur le dessus de sa tête. Il a dit: « Ils n’ont pas crié coupé, donc je ne voulais pas manquer de professionnalisme et arrêter, donc la panique s’est enfermée et je suppose que ma réponse a été de vider chaque morceau de Guerres des étoiles et des anecdotes sur la culture pop que j’ai dans mon cerveau. C’est comme mon équivalent d’un calmar émettant de l’encre, je suppose. «

Même si l’obstruction systématique de Patton Oswalt en tant que Garth Parcs et loisirs est aussi proche que nous arrivons à un Guerres des étoiles et le croisement MCU, cela devrait vraiment suffire. Nous n’avons pas vraiment besoin de voir Spider-Man courir avec Chewbacca et Grogu, même si cela semble assez amusant. Pour les fans qui souhaitent que cela se produise, vous pouvez revenir au souhait, car Kevin Feige dit que cela ne se produira pas. Oswalt a fini par répondre à l’arrêt de Feige du crossover sur les réseaux sociaux en déclarant: « Eh. J’ai essayé. » L’entretien avec Kevin Feige a été réalisé à l’origine par Yahoo.

Eh. J’ai essayé. https://t.co/KqhRvEW0vP – Patton Oswalt (@pattonoswalt) 4 février 2021

