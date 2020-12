‘Star Wars’ et la chronologie de son univers

Alors que la saga du Skywalker a pris fin avec ‘La montée de Skywalker’, l’univers de ‘Guerres des étoiles’ continue de se développer à la télévision avec la série du moment, ‘The Mandalorian’.

Voici la chronologie de tous les films et séries de la franchise, y compris, bien sûr, même le Deuxième Saison de ‘The Mandalorian’Il est à noter que les romans ou bandes dessinées liés à la franchise ne sont pas inclus.







La bande a montré Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor) et son professeur, Qui-Gon Jinn (Liam Neeson) alors qu’ils étaient envoyés pour arbitrer un désaccord entre le Fédération Oui Naboo, qui a conduit au verrouillage de la planète.

Obi-Wan Oui Qui-Gon fui avec le Reine Padmé Amidala (Natalie Portman) Oui Jar Jar Binks vers Tatooine, où ils ont rencontré le jeune homme Anakin Skywalker (Jake Lloyd) déjà l’un des méchants les plus aimés, Dark Maul.

Sur ce point, Obi Wan Kenobi, Anakin Skywalker, C-3PO Oui R2-D2 sont présentés pour la première fois par ordre chronologique, en plus de révéler l’existence de Sith Oui Palpatine devient le chancelier suprême de la République galactique.







Dix ans plus tard, nous rencontrons le Comte Dooku (Christopher Lee), un ancien Jedi et un secret Seigneur Sith appelé Darth Tyranus, qui tente de diriger un groupe de planètes appelé la Confédération des systèmes indépendants (ou séparatistes) hors de la République.

Dans ce film, Padmé Oui Anakin ils se marient en secret, outre que la mère de Anakin est assassiné et il décide de prendre le côté obscur pour la venger.

L’armée des clones est également créée, ce qui déclenche la Clone Wars entre République et les planètes séparatistes.







Ceci est l’introduction à la série animée de ‘Guerre des clones’, tandis que le film se concentre sur le conflit entre les République et les séparatistes avec un complot qui tente de blâmer les Jedi pour avoir kidnappé le fils de Jabba le Hutt.

Dans la bande, l’armée de clones de Anakin et il reçoit son premier Padawan, Ashoka tano.

Cette série était une sorte de tentative de couvrir tous les trous de l’intrigue de la trilogie préquelle et elle a réussi.

En sept saisons, la série couvre tout, des conflits avec les séparatistes à l’intrigue politique avec les Compter Dooku et son propre tueur à gages, Asajj Ventress.

La série montre le retour de Dark Maul, outre le moment où Ahsoka quitte la Ordre des Jedi.

D’autres faits saillants comprennent la présentation de Saw Gerrera déjà Yoda découvrir comment revenir en fantôme grâce à la force. Il expose également le Ordre secret des clones 66.

Trois ans après ‘Attaque des clones’ la guerre se déroule à ce stade. Hanté par Palpatine et visions de la mort Padmé, Anakin explore le côté obscur de la force, assassinant finalement le reste de la Jedis, dont une poignée d’enfants.

L’ordre des guerriers Jedi est détruit, tandis que Yoda Oui Obi-Wan ils sont obligés de se cacher.

Padmé donne naissance à Luke Oui Leia, cependant, meurt lors de l’accouchement, qui finit par devenir Anakin dans Darth Vador après une bataille épique avec Obi-Wan au milieu de la lave.

Cette bande a montré la première apparition chronologique de Chewbacca, la création de l’Empire et la conversion de Anakin dans Dark Vador.







La bande montre Alden ehrenreich joué une jeune version de l’emblématique Han Solo en rôdant dans les rues de Corellia comme un hors-la-loi.

Dans ce film, Avoir rencontrer Chewbacca Oui Lando Calrissian (Donald Glover) pour la première fois, nous rencontrons également son amie d’enfance, Qi’ra (Emilia Clarke) et son mentor criminel, Tobias Beckett (Woody Harrelson).







Cette série animée se concentre sur les débuts de la Alliance rebelle, commençant par une poignée de cellules dispersées jusqu’à ce qu’elles deviennent une menace pour l’Empire.

La série comprend une poignée de personnages originaux tels que Hera syndulla, Kanan Jarrus, Ezra Bridger, Troglodyte Sabine, Zeb Orrelios, Hachoir, ainsi que des visages familiers comme Leia, Obi-Wan, Landau, Saw Gerrera, Dark Maul Oui lun Morthma.

La quatrième et dernière tranche se termine juste avant la bataille entre les Empire et la Rébellion.

Les moments qui marquent la série sont la mort de Dark Maul aux mains de Obi-Wan, la bataille entre Ahsoka tano Oui Darth Vador, en plus de la disparition de Ezra Bridger et le Grand amiral Thrawn.







Cette bande a servi à combler les trous de l’intrigue qu’elle a laissés, ‘Un nouvel espoir’.

Felicity Jones pièces Jyn erso, qui est recruté par le Rébellion pour contacter votre ancien mentor et concepteur d’armes du Étoile de la mort, Galen Erso (Mads Mikkelsen).

Jyn Menez une bande de rebelles dans une attaque désespérée pour voler les plans de la Étoile de la mort, conduisant à la destruction presque complète de la flotte du Alliance rebelle.

Le point le plus important est le vol des plans de la Étoile de la mort et exposer votre point faible.







Le film présente l’un des principaux héros de la saga, Luke Skywalker (Mark Hamill), un garçon ordinaire qui vit dans une ferme avec ses oncles avant de se lancer dans l’aventure de sa vie.

Luke rencontrer son mentor, un vieil homme Obi-Wan (Alec Guinness), à ton allié et futur meilleur ami, Han Solo (Harrison Ford) et la princesse qui doit sauver, Leia (Carrie Fisher).

L’un des plus importants de la bande est le début de Luke avec force, la mort de ses oncles Beru Oui Lars, la confrontation entre Dark Vador Oui Obi-Wan qui se termine par la mort de Kenobi, la destruction de Alderaan pour la Étoile de la mort et la destruction de celui-ci par Rebelles.







Dans ce film, les héros ont failli mourir pendant leur évasion de Hoth, Luke découvrir un nouveau mentor en Yoda, Avoir Oui Leia chercher refuge avec Landau dans Cloud city et tout va en enfer.

Il comprend également le moment le plus emblématique de la franchise, où Luke découvrir que Dark Vador est son père.







La dernière partie de la première trilogie commence par une tentative de sauvetage Avoir du palais de Jabba où il se trouve congelé dans la carbonite.

Finalement, le Rébellion entrer dans une bataille avec l’Empire pour les empêcher de terminer une seconde Étoile de la mort.

Pendant la bande, Dark Vador essayer de séduire Luke pour que tu le rejoignes du côté obscur de la force, mais c’est pareil Vador qui revient à la lumière dans ses derniers instants.

D’autres points importants incluent la mort de Jabba le Hutt aux mains de Leia, le meurtre de empereur pour Darth Vador, la destruction de la deuxième étoile des morts, la révélation que Leia Oui Luke ce sont des frères jumeaux et la destruction (partielle) de l’Empire.







Le nouvel itinéraire de la franchise arrive pour la première fois sous la forme d’une série d’action en direct de la main de Disney +, Protagonisée par Pedro Pascal, qui joue un Mandalorian récompenses de chasse.

Dans la série, nous suivons le chemin de j’envoie, qui rencontre Bébé yoda (maintenant Grogu) et décide d’être une sorte de père pour lui alors qu’il cherche le bon endroit pour son entraînement en force.

La Deuxième Saison de la série a présenté pour la première fois en live-action l’un des personnages préférés des fans tels que, Ahsoka tano, interprétée par Rosario Dawson Oui Bo-Katan.







Pendant que vous êtes dans votre Deuxième Saison, la série se déroule dans une chronologie qui se heurte à la plus récente trilogie cinématographique, commençant six mois avant ‘Le réveil de la force’. Plus tard, la deuxième saison croise ‘Le dernier Jedi’ et se termine par ‘La montée de Skywalker’.

La série suit le pilote du Nouvelle république, Kazuda xiono comme il devient une nouvelle recrue dans le La résistance, ainsi que des visages familiers, tels que Poe Dameron (Oscar Isaac) Oui Capitaine Phasma (Gwendoline Christine).

30 ans après Épisode VI, un nouveau La résistance, dirigé par le Generala Leia Combattez contre lui Chef suprême Snoke et les vestiges de l’Empire, le Premier ordre.

Au milieu de ce conflit nous nous rencontrons Finn (John Boyega), un Stormtrooper qui démissionne et rencontre le mystérieux jeune Roi (Daisy Ridley). Les deux s’unissent avec Han Solo, Chewie Oui Leia pour détruire une arme qui détruit des planètes.

En route, Roi découvre qu’il ressent aussi la force et le maintenant sith, Kylo Ren / Ben Solo (pilote Adam) a une rencontre fatale avec son père. Le film se termine quand Roi utiliser une carte secrète pour localiser la personne disparue Luke Skywalker.







Suivant ‘Le réveil de la force’, tandis que la Résistance est acculée par le Premier ordre, Finlandais, Poe et son nouvel allié, Rose Ils font un petit voyage pour sauver leurs amis, mais rien ne se passe comme prévu.

D’un autre côté, Roi découvrir que Luke Skywalker n’était pas l’homme auquel elle s’attendait, car il refuse de l’instruire dans la force et insiste sur le fait que le Ordre des Jedi est terminé et vous ne pouvez pas aider le La résistance.

Roi découvrir un lien entre elle et Kylo ren, ce qui la conduit sur un chemin pour sauver son esprit.

Finalement, Kylo confronte ses deux maîtres (l’ancien et le nouveau), et Roi vise à guider le Jedi dans une nouvelle ère après Luke accepte de lui apprendre la force.

À la fin de la bande, Luke mourir comme les autres Jedi et rejoint la force.







Cette bande est placée environ un an après les événements de «Le dernier Jedi».

Tandis que le La résistance est en morceaux est le moment idéal pour lui Empereur Palpatine et son retour avec le «Commande finale».

Sur la bande, il est révélé que Palpatine est finalement le grand-père de Roi, veut qu’elle soit le nouveau chef de la flottille spatiale de la Premier ordre.

Cependant, Roi est fait de toute la force du Jedi pour vaincre Palpatine une fois pour toutes.

Plus tard, Roi volonté Taooine et adopte le nom de Skywalker regarder le coucher du soleil avec les deux soleils tandis que la saga du Skywalker prend fin.

Dans ce film, Leia meurt et rejoint la force, comme son fils, Ben après s’être sacrifié.