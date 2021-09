Beaucoup ont été surpris la première fois qu’ils ont vu HE et les capacités que l’extraterrestre amical a montrées, telles que faire voler des vélos. D’où vient la magie de ce personnage ? Peut-être que l’explication se trouve dans une saga cinématographique de renommée mondiale : Guerres des étoiles. Est-ce que tuHE utilisera La force? Beaucoup se demandent si l’amitié de Georges Lucas et Steven Spielberg elle transcende la vie réelle et atteint les livrets de ses créations.







Est-ce que tuHE est-il un chevalier Jedi ? Certains sont convaincus de cette théorie et en ont une série de preuves qui peuvent vous faire hésiter un peu. Les capacités de l’extraterrestre sont rares et ont longtemps été simplement attribuées à son statut d’extraterrestre, mais tout indique que son lien avec Guerres des étoiles elle peut être liée à cette magie extraordinaire dont elle est capable.

Star Wars et ET sont connectés

Dans le film qui a été créé Steven Spielberg en 1982 et est devenu l’un des grands succès de l’histoire du cinéma mondial, passionnant petits et grands, conquérant les critiques spécialisés et explosant le box-office, l’extraterrestre marche à un moment donné à Halloween en traversant toutes sortes de costumes, jusqu’à voir un garçon habillé en Yoda et s’énerve.

Le maître Yoda est l’une des figures prépondérantes au sein de la Conseil Jedi et celui responsable de la formation de nombreux chevaliers de ce noble ordre de guerriers qui préfèrent la paix au conflit. L’un des étudiants les plus remarquables de Yoda est le jeune homme Luke Skywalker, qui a vaincu l’Empire à plusieurs reprises. As-tu reconnu HE à ce personnage ?

Il y a un autre lien, dans ce cas dans Star Wars : La Menace Fantôme, lorsque trois membres de la race de HE sont aperçus pendant quelques secondes dans l’une des nacelles du sénat intergalactique lorsque la crise de Nabou et ils décident qui sera le nouveau chancelier de la galaxie. Georges Lucas a rendu hommage à la création de son ami Steven Spielberg et uni à jamais les deux mythologies.