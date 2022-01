Star Wars : EA annonce 3 nouveaux jeux des créateurs d’Apex Legends & Titanfall

guerres des étoiles-Les fans peuvent se réjouir : Jeux Lucasfilm et Arts électroniques annoncer les trois prochains matchs. Ils viennent tous de Respawn Entertainment, les créateurs de Titanfall, Apex Legends et Star Wars Jedi: Fallen Order. C’est un jeu de stratégie, un jeu de tir à la première personne et la suite Jedi : Fallen Order 2.

Respawn travaille sur Jedi: Fallen Order 2 et deux autres jeux Star Wars

3 nouveaux jeux : Electronic Arts (EA) n’aura bientôt plus la licence exclusive pour développer des jeux « Star Wars », mais continuera évidemment à le faire même après l’expiration de l’accord exclusif. Au moins trois nouveaux titres « Star Wars » ont maintenant été annoncés en une seule fois le tout du studio de développement Respawn Entertainment devrait venir.

Quels sont ces jeux Star Wars ? Trois titres sont officiellement prévus et il y a déjà quelques informations sur chacun d’eux, même si ce n’est pas encore particulièrement détaillé. Mais le travail sur les trois jeux « Star Wars » a déjà commencé, selon un communiqué d’EA.

Star Wars Jedi : Ordre déchu 2 : Le fait qu’une suite au premier album extrêmement réussi apparaisse ne devrait surprendre personne. Le directeur du jeu Stig Amsussen dirige également l’équipe dans la deuxième partie de l’action-aventure.

: Cela fera sonner les oreilles de tous les fans de « Titanfall » ! Nous n’obtenons probablement toujours pas Titanfall 3, mais nous obtenons un nouveau jeu de tir à la première personne. Quiconque a joué à Apex Legends ou Titanfall 2 sait qu’il y a de fortes chances que quelque chose de grand arrive ici. Un jeu de stratégie « Star Wars »: En collaboration avec le studio de développement nouvellement fondé Bit Reactor, un jeu de stratégie non spécifié dans l’univers « Star Wars » doit être développé. Il n’a pas été révélé si nous avons davantage affaire à de la stratégie en temps réel ou à des tactiques au tour par tour. Mais l’implication d’anciens développeurs de Civilization et X-Com pourrait pointer vers ce dernier.

A quand les jeux ? Cela n’a pas encore été annoncé. Mais il faudra probablement un certain temps avant que cela n’arrive.

