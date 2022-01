Star Wars : doubleur bien connue avec mini camée dans le 1er épisode de la série Boba Fett

Attention, spoilers : Renvoyé la semaine dernière Le livre de Boba Fett le chasseur de primes le plus redouté de la galaxie de très loin. On y a vu comment, après son évasion réussie de la fosse de Sarlacc, une véritable odyssée a commencé pour Boba, au cours de laquelle lui aussi à un caractère spécial rencontré. Eh bien, en soi, ce chiffre ne vaudrait pas la peine d’être mentionné, mais il sera Mis en musique par un vieil ami.

Boba Fett: l’acteur de la voix de Key Star Wars a un petit rôle d’invité dans l’épisode 1

Mais tout d’abord : après Boba Fett du gouffre de Sarlacc a pu s’échapper avec difficulté (et force des armes), voler des mâchoires son armure mandalorienne. Comme si ça ne suffisait pas, ça le sera trop quelque temps plus tard de certains voleurs Tusken capturés et emmenés dans leur camp.

Là, lui et nous autres spectateurs réalisons rapidement que notre chasseur de primes pas le seul prisonnier qui sont les gens du sable. Vous êtes également assis juste un peu loin de lui un Rodien enchaîné. Et ce codétenu devient dans l’original anglais mis en musique par un doubleur très spécial : Sam veuf.

C’est déjà un habitué de l’univers « Star Wars » et a déjà été prêté différents personnages sa voix distinctive. Ses rôles sans doute les plus importants, avec lesquels il a su conquérir de nombreux cœurs de fans, sont certainement ceux de Starkiller et Dark Maul, protagonistes de « The Force Unleashed » dans « Star Wars : The Clone Wars » et « Star Wars Rebels ».

Sam Witwer a prêté sa voix à des personnages bien connus de « Star Wars » © LucasArts, Lucasfilm / Disney

Ce mini caméo a été confirmé par Witwers David W. Collinsqui travaille comme mixeur de son (ingénieur du son) pour Skywalker Sound. En bref Message sur Twitter il a révélé la petite apparition de son ami dans « Le livre de Boba Fett ». En attendant, Collins n’a pas révélé comment l’acteur avait mis ce rôle en musique.

Les derniers épisodes de « The Book of Boba Fett » paraissent tous les mercredis à 9h exclusif à Disney Plus.