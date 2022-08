Star Wars : Disney utilisera-t-il les personnages de la trilogie Sequel ?

in

guerres des étoiles

Maintenant que différentes propriétés de Star Wars ont été ajoutées au catalogue Disney+, y a-t-il une chance qu’elles utilisent des personnages de la trilogie suite ?

©IMDBJohn Boyega comme Finn

guerres des étoiles est la franchise intergalactique qui a réussi à se tailler une place dans la culture postmoderne comme l’une des sagas les plus réussies de notre époque. Produit de l’imagination agitée de George Lucas, cette histoire a ému plus d’une génération. Cette dernière fois, la franchise a été révolutionnée avec différentes séries qui ont été publiées sur la plateforme de streaming Disney+ Quoi Le Mandalorien Oui Obi Wan Kenobi.

Pour le moment, les séries connues pour être en production, pour sortir ou avoir déjà eu des saisons, se déroulent toutes dans des périodes de conflit Rébellion/Empire ou à l’époque de la Guerre des Clones. On peut ainsi citer des titres tels que Le Mandalorien, Le Livre de Boba Fett, Obi-Wan Kenobi, Andor Oui Ahsokaparmi les projets que l’on espère voir plus tôt que tard ou dont on profite déjà.

Ce qui est certain, c’est que Disney+ a servi de foyer à ces séries télévisées basées sur des personnages précédemment établis dans la mythologie de guerres des étoiles mais aucun d’entre eux n’est le résultat de ce qu’on appelle le » Trilogie suite « de cette histoire qui comprend les titres Le Réveil de la Force, Les Derniers Jedi Oui L’Ascension de Skywalker. Ces films ont servi d’introduction à de nouveaux héros et méchants sur lesquels nous avons pu en apprendre un peu plus.

Star Wars : utiliseront-ils les personnages de la trilogie suite ?

Des noms comme Rey, Poe, Finn et Kylo Ren sont venus rejoindre la mythologie de guerres des étoiles bien que nous puissions admettre qu’ils ne l’ont pas fait avec le même succès que les personnages des entrées précédentes de la saga. Cependant, il semble que dans Disney ils envisagent peut-être d’aller de l’avant avec l’histoire de ces noms propres. Dans le passé, il y a eu des rumeurs selon lesquelles une série finlandaise serait en cours de développement avec John Boyega, qui était très critique à l’égard de The House of Mouse pour son rôle dans la dernière trilogie.

La vérité est que des acteurs comme Daisy Ridley, Oscar Isaac, Adam Driver et John Boyega lui-même sont vraiment talentueux et Disney pourrait bien les utiliser à nouveau pour étendre la mythologie de cette saga impressionnante pour, d’une manière ou d’une autre, obtenir la rédemption que la trilogie de la suite demande après avoir d’abord divisé les eaux entre les adeptes de guerres des étoiles.

faisDisney utiliserez-vous les personnages de la trilogie suite à l’avenir ? Ce ne sont encore que des rumeurs qui suggèrent cette possibilité, mais la vérité est que si La Casa del Ratón ne le faisait pas, elle perdrait une chance d’atteindre toute une génération qui a eu sa première approche de guerres des étoiles avec ces trois films. Après tout, les prequels en leur temps ont été férocement attaqués et aujourd’hui ils sont valorisés au point d’être à égalité avec les bandes originales.

Vous n’êtes pas encore abonné ? Disney+ pour accéder au contenu exclusif de guerres des étoiles? s’abonner dans ce lien. Ne pensez plus !

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂