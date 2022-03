Star Wars : Disney+ a présenté le premier trailer d’Obi-Wan Kenobi

Disney+

La mini-série avec Ewan McGregor arrive très bientôt sur Disney+. Obtenez le synopsis, la date de sortie et les aperçus de la production originale de Lucasfilm.

©Disney+Premières images de la minisérie Obi-Wan Kenobi.

Bonne nouvelle pour les fans de guerres des étoiles: la minisérie de Obi Wan Kenobi a enfin présenté sa première bande-annonce et prépare une grande première sur Disney+. Il y a de moins en moins de chemin à parcourir avant la production originale de lucasfilm arrivez sur la plateforme de streaming et voyons les personnages préférés de cette franchise disponibles pour en profiter au même endroit. Passez en revue tout ce qui est connu jusqu’à présent!

La date de sortie est prévue pour le 25 mai. À partir de ce jour, le service d’abonnement diffusera en exclusivité les épisodes tant attendus. Et c’est que l’histoire commence dix ans après les événements dramatiques de Star Wars : La Revanche des Sith. En ce sens, Obi-Wan Kenobi devra faire face à sa plus grande défaite, à savoir la chute et la corruption de son meilleur ami et apprenti Jedi, Anakin Skywalker.

De cette façon, il se présentera converti au côté obscur, connu sous le nom de mal Seigneur Sith Dark Vador. Qui dirige la fiction ? Comme annoncé précédemment, il aura son grand rôle principal à l’écran Ewan McGregor dans la peau de l’emblématique Maître Jedi. Il reviendra également Hayden Christensen donner vie à Dark Vador. Incontestablement, c’est un casting prometteur qui génère déjà des attentes.

Ce ne sera pas le seul rôle que jouera McGregor dans la mini-série Disney+ : en plus, il servira de producteur exécutif aux côtés de Joby Harold, Kathleen Kennedy, Michelle Rejwan et Deborah Chow. Ils collaboreront également à leurs actions Moses Ingram, Joel Edgerton, Bonnie Piesse, Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend, O’Shea Jackson Jr., Sung Kang, Simone Kessell et Benny Safdie.

Le compte à rebours a déjà commencé pour les fans de l’univers de guerres des étoiles qui a réagi avec beaucoup d’émotion sur les réseaux sociaux après la publication de Disney+ avec les premières images de Obi Wan Kenobi. Il ne reste plus que quelques jours pour voir les six épisodes, qui se déroulent sous le scénario de Joby Harold et l’adresse de deborah bouffe. Les attentes sont plus que élevées !

Si vous ne l’avez pas encore fait, vous avez encore le temps de vous abonner à Disney+ pour pouvoir profiter du contenu exclusif qui a été diffusé et qui continuera à être diffusé uniquement sur la plateforme. Vous pouvez le faire en entrant ici. Qu’est-ce que tu attends?

