Star Wars : différences créatives entre le réalisateur de Rogue Squadron et Lucasfilm

Tout semblait bien avancé pour Escadron de voleurs, l’entrée de Guerres des étoiles qui raconte l’histoire d’un brave groupe de pilotes rebelles qui affrontent les forces de l’Empire intergalactique dirigé par Palpatine et Dark Vador. Le projet a un réalisateur de premier ordre, Patty jenkins, enthousiasmée par son travail dans la saga la plus importante du septième art mondial. Mais tout ce qui brille n’est pas or !

Escadron de voleurs arrêté la pré-production, apparemment en raison de problèmes d’horaire pour le cinéaste en charge. L’idée était de tourner le film en 2022 pour atteindre une sortie en salles en décembre 2023. Ces plans semblent avoir été oubliés et les raisons seraient plus profondes qu’un problème avec l’époque Jenkins.

Patty Jenkins quitte Star Wars ?

Lucasfilm Il n’a encore publié aucun commentaire officiel sur ces événements, la vérité est qu’il y a déjà des rumeurs sur Internet sur les différences créatives entre le réalisateur du projet et le producteur en charge. Une question plane sur cette question : parle-t-on de retard ou d’annulation ? Le choc des opinions semble suffisamment fort pour bouleverser les plans qu’ils avaient élaborés ensemble.

Des rumeurs sur le web parlent de graves problèmes parmi les cinéastes qui s’engagent pour réaliser les films de Guerres des étoiles et cadres dirigés par Kathleen Kennedy. Les administrateurs ont peu de temps pour tolérer la microgestion et le processus de complot du comité responsable. De plus, dans le cas de Patty jenkins, le réalisateur a dans le dossier Merveille femme 3, où il vit avec une grande liberté de création et plaisir professionnel.

Escadron de voleurs a été annoncé dans le Journée des investisseurs Disney l’année dernière et, depuis lors, ravi les fans de Guerres des étoiles avec la possibilité de regarder tout un film de batailles intergalactiques dans lesquelles l’escouade créée par Luke Skywalker affronter les forces impériales dans le but de libérer toute la galaxie. Y aura-t-il un film ?

