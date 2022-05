Star Wars dévoile la date de sortie de sa nouvelle série animée : Tales of the Jedi

Le producteur lucasfilm a révélé la date de la première de sa nouvelle série animée d’anthologie intitulée »Star Wars : Les Contes du Jedi », qui sera exclusivement au sein de la plateforme Disney +. Le nouveau spectacle a été révélé lors de l’événement Star Wars Celebration 2022, étant une série de courts métrages d’animation originaux, chaque histoire mettant en vedette un Jedi de l’ère préquelle.

Bien qu’aucune date précise n’ait été donnée, »Tales of the Jedi » sera disponible sur Disney+ pour la saison d’automne 2022. La série se composera d’un total de six épisodes, chacun racontant une histoire différente, se concentrant essentiellement sur Ahsoka, Tano et le comte Dooky. Il a également été annoncé que l’acteur Liam Neeson Il reprendra son rôle de maître Jedi Qui-Gon Jinn de La menace fantôme (1999), le fils de Neeson jouant également un Qui-Gon plus jeune dans la série.

Tales of the Jedi sera la deuxième série d’anthologies animées Star Wars à venir sur Disney +. Auparavant, « Star Wars: Visions » a été créé en septembre 2021, qui a déjà une deuxième saison en développement qui sera diffusée en 2022.

Alors qu’une série animée « Tales of the Jedi » fait l’objet de rumeurs depuis décembre de l’année dernière, Lucasfilm a apparemment confirmé son lancement plus tôt que prévu en incluant un panel intitulé « Tales of the Jedi » pour la Star Wars Celebration en décembre 2022. C’est la première fois que Luscasfilm est officiellement enrôlé dans le cadre du projet.

La nouvelle série sera basée sur les bandes dessinées « Tales of the Jedi », publiées par Dark Horse au cours des années 1993 et ​​1998, étant plusieurs chapitres différents se déroulant des milliers d’années avant la saga du film Skywalker. Alors que les bandes dessinées ont inspiré une multitude de spin-offs, le plus notable est le jeu de rôle Stars Wars: Knights of the Old Republic de Bioware, sorti en 2003.

Alors que nous avons déjà eu des histoires « Star Wars » sur grand écran, Lucasfilm se concentre actuellement sur le lancement d’un grand nombre de séries pour Disney+, la série « Obi-Wan Kenobi » étant sa plus récente sortie. . Les séries de » Andor », » Ahsoka » et la troisième saison de » The Mandalorian » arrivent également bientôt, donc les fans de Star Wars auront du contenu à apprécier pendant très longtemps.