Star Wars Detours ne sera probablement jamais publié, Seth Green explique pourquoi

Détours de Star Wars est peut-être l’un des Saint-Graal des médias inédits relatifs à une galaxie lointaine, très lointaine. L’émission a été annoncée il y a près d’une décennie et près de 40 épisodes sont terminés. Pourtant, il n’a jamais vu le jour. Et Seth Vert, l’un des co-créateurs de la série animée, a expliqué pourquoi.

Juste avant que Disney n’achète Lucasfilm en 2012, Lucasfilm Animation s’est associé à Seth Green et Matt Senreich, de Poulet Robot renommée, pour Détours de Star Wars. Il a été annoncé à Guerres des étoiles Célébration et avait beaucoup à faire. George Lucas travaillait en étroite collaboration sur la série, et il y avait même une bande-annonce. Mais une fois que l’achat de Disney a eu lieu, les choses ont changé. La direction de la franchise a changé. Et Detours a ramassé la poussière depuis. Dans une nouvelle interview, Green a abordé le statut de l’émission, et ce n’est pas prometteur.

« Les conversations les plus récentes que j’ai eues avec quelqu’un qui serait en mesure de le dire disent que ce n’est pas bientôt… Il y a 39 épisodes qui ont été terminés pour la diffusion. Mais nous les avons terminés il y a presque 10 ans, et donc là Il faudrait reconfigurer un peu les éléments existants pour en faire quelque chose que Disney + publierait en tant qu’offre Lucasfilm. Et la façon dont cela m’a été expliqué, c’est qu’il n’y a pas eu assez d’intérêt pour passer par ce qu’il il faudrait pour le publier, et qu’il n’y a aucun intérêt à publier ce contenu sur Disney + de Lucasfilm. »

Donc là, nous l’avons. Même si Disney+ a faim de Guerres des étoiles contenu suite au succès de Le Mandalorien, il n’y a tout simplement aucun intérêt à faire ce qu’il faudrait pour que cette émission soit prête à être diffusée. Non seulement 39 épisodes, d’environ six minutes chacun, sont prêts, mais quelque 62 autres scripts ont déjà été écrits. On pourrait s’attendre à ce que Seth Green soit amer à propos de tout ce travail qui sera gaspillé. Mais comme il l’explique, c’était quand même une expérience enrichissante.

« Je n’ai pas vraiment de position émotionnelle parce que j’ai dû passer quatre années consécutives à faire quelque chose avec George Lucas. Et mon partenaire et moi, et toutes les personnes qui ont travaillé dessus, les artistes, les acteurs, les réalisateurs et les animateurs , nous devons tous faire quelque chose Star Wars avec le gars qui l’a créé. Et donc je sais qu’au cours de ces quatre années qu’il s’amusait, et c’est vraiment tout ce qui m’importe. J’ai eu une expérience inestimable avec l’un de mes plus vrais héros, et j’ai pu le voir rire et apprécier toutes les choses qu’il avait créées, juste avant qu’il n’accepte de les vendre à quelqu’un d’autre. »

La série, reprenant après la Guerres des étoiles, Poulet Robot spéciaux, aurait eu un ton plus comique. Il avait également une distribution de voix impressionnante, dont Billy Dee Williams, Anthony Daniels, Ahmed Best, Zachary Levi, « Weird Al » Yankovic, Joel McHale et plus encore. « Vous ne croiriez littéralement pas les personnes qui ont travaillé sur ce projet dans toutes les catégories », a taquiné Green. Il a également ajouté qu’il aimerait que les gens le voient, mais l’expérience qu’il avait faite en valait la peine.

« Ce n’est pas que je me fiche que les gens ne le voient jamais, c’est juste qu’en fin de compte, cela n’a pas d’importance si personne ne le voit jamais, car personne ne peut rien prendre de cela à aucun d’entre nous. Et ce genre de chose n’arriverait jamais encore une fois, et je le reconnais. »

Les choses changent. Beaucoup pensaient que nous n’aurions jamais plus Guerres des étoiles films. Pourtant, nous y sommes. Et nous recevons également une tonne de nouvelles émissions de télévision. Si Disney+ peut enfin sortir les films Ewok et même une partie de Le spécial vacances de Star Wars, peut-être Détours de Star Wars peut, à terme, voir le jour aussi. Cette nouvelle nous parvient via https://ew.com/tv/star-wars-detours-disney-lucasfilm-seth-green/|Entertainment Weekly.

Sujets : Guerres des étoiles