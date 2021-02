Star Wars Deepfake montre Sebastian Stan dans le rôle de Luke Skywalker

Sebastian Stan sera bientôt dans la nouvelle série Marvel Le faucon et le soldat de l’hiver attendu comme héros éponyme. Stan a déjà prouvé qu’il avait le soldat d’hiver parfait donne. Mais s’il est déjà solidement ancré dans le MCU, les fans de l’acteur souhaitent depuis longtemps qu’il se glisse dans un rôle légèrement différent.

Si la communauté réussit, Sebastian Stan devrait se glisser dans la peau de Luke Skywalker. À première vue, cela peut sembler un peu discutable et arbitraire. Mais à y regarder de plus près, ce n’est certainement pas le cas.

Sebastian Stan en tant que jeune Luke Skywalker?

Mark Hamill a pu le faire à nouveau dans la trilogie de la suite âgé Luke Skywalker au mieux, il a actuellement 69 ans, mais il ne pourra plus se glisser dans la figure du « jeune Luke » qui pourrait encore jouer un rôle majeur dans l’univers « Star Wars ».

Notamment à cause du fait que c’est avec The Mandalorian, Le livre de Boba Fett, Ahsoka et Rangers de la Nouvelle République Il y a quatre séries qui se déroulent après l’épisode 6, on a déjà vu le jeune Luke dans la finale de la saison de « The Mandalorian: Season 2 ».

Il va de soi que le jeune Luke aussi plus de temps d’écran reçoit. Dans The « Mandalorian: Season 2 », les producteurs ont eu recours aux effets de CG, tandis que Mark Hamill n’a pris que le rôle de doublage. Mais comment ça se passe The Mandalorian: Saison 3 aller plus loin, au cas où Luke Skywalker serait revu ou en général apparaît maintenant plus souvent dans la série?

C’est pourquoi il est dans la pièce depuis un certain temps Sebastian Stan le parfait Luke Skywalker qui donnerait le Acceptez le rôle avec merci comme il l’avait déjà confirmé. Logique de boss visualisé cela il y a quelque temps et c’est extraordinairement impressionnant. Alors est-ce que ça va arriver?

Grâce à une vidéo deepfake, nous pouvons maintenant deviner ce que ce serait si Stan jouait le personnage de Luke Skywalker:

Le résultat de la vidéo n’est pas parfait, mais une fois de plus, nous pouvons voir que la technologie deepfake est extraordinairement avancée et peut produire des résultats impressionnants.

Si vous souhaitez voir à quoi ressemblerait Ewan McGregor en tant que Obi-Wan âgé, arrêtez-vous:

Le temps nous dira ce que va devenir Sebastian Stan en tant que Luke Skywalker. Mais nous serions fortement en faveur de garder l’héritage de Luke Skywalker vivant sous cette forme. Ou que voulez-vous dire? Préférez-vous une solution CG comme dans la 2ème saison de Mando?