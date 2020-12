Star Wars: découvrez l’histoire de leur tristement célèbre spécial de Noël

Depuis la première du premier film de ‘Guerres des étoiles’ dans 1977, la franchise créée par George Lucas Il s’est positionné comme une entité dominante dans la culture populaire, imprégnant les films, les séries animées, les jeux vidéo, les romans, les jouets, les attractions dans les parcs à thème et tout ce qui peut être consommé.

Cependant, il y a quelque chose à propos de ‘Guerres des étoiles’ qui a été méprisé dans un consensus total par les fans de la franchise. Il s’agit de tristement célèbre spécial de Noël de ‘Guerres des étoiles’.







Le concept derrière le spécial de Noël est né après le succès du épisode IV, ‘Un nouvel espoir’. Le record que la cassette a provoqué au box-office CBS proposer l’idée de Luke, afin de faire entrer la franchise dans les foyers grâce à la télévision pendant la période des fêtes.

Au départ, l’équipe de Lucasfilm était enthousiasmée par l’idée, tandis que George Lucas a proposé un terrain qu’il a construit autour de la famille Wookie de Chewbacca célébrer quelque chose de semblable à Noël appelé, « Jour de la vie ». Cependant, selon le producteur Gary Kurtz, l’entreprise et Luke ils se sont rapidement distancés du projet.







Quand le public a écouté le signal CBS le 17 novembre de 1978Ils s’attendaient à trouver plus de l’aventure fantastique épique qu’ils avaient vue dans les films l’année précédente, cependant, ce qu’ils ont obtenu était tout autre chose.

Malgré des décors originaux, des accessoires, une intrigue autour Chewbacca et l’ensemble du casting du film, le spécial a été construit et structuré comme un feuilleton dans l’espace.

Le spécial a suivi la formule typique des spectacles dans les années Années 70, avec des sketches comiques et des performances musicales de Diahann Carroll, Vaisseau Jefferson Oui Bea Arthur.

Le point culminant du spectacle et comme la présentation la plus mémorable était celle de Carrie Fisher chanter une chanson sur lui « Jour de la vie », qui allait au rythme du thème de ‘Guerres des étoiles’ créé par John Williams.







Malgré tout ce qui précède, il y avait un segment de la série dont de nombreux fans se souviennent affectueusement et il s’agit de la partie animée dans laquelle les membres de la distribution reprennent leurs rôles avec voix.

Le segment animé de la spéciale est rappelé pour l’introduction du personnage de Boba Fett, qui deviendra plus tard l’un des personnages les plus aimés de la saga, lors des prochains films et de la série actuelle de ‘The Mandalorian’.







Malgré la réaction positive au segment animé, le spécial noël de ‘Guerres des étoiles’ Dans l’ensemble, c’était une bombe du plus haut niveau pour les critiques. Les fans étaient furieux et les critiques n’ont pas caché leur mépris pour la série.

Aujourd’hui, les fans, les critiques et même les acteurs de ‘Guerres des étoiles’, comprenant Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher Oui Anthony Daniels, ont exprimé publiquement leur rejet de la spéciale.