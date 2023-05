Star Wars Day : le jeu mignon de Google avec Baby Yoda pour fêter l’événement

Curiosités

Google surprend à nouveau ses utilisateurs cette fois avec un joli jeu qui présente Baby Yoda célébrant ainsi le Star Wars Day.

© IMDbBébé Yoda

Google fait écho aux tendances chaque jour qui passe et Journée de la guerre des étoiles ne fait pas exception si l’on tient compte de l’importance de la plus célèbre saga intergalactique du septième art qui s’est revigorée après elle George Lucas vendre la franchise à Disney. Depuis lors, The House of Mouse a sorti de nouveaux films et séries élargissant la mythologie de la galaxie lointaine.

En ce sens, il y avait un personnage qui a conquis le cœur du public du service de streaming Disney+: Bébé Yodacomme il est populairement connu ou son vrai nom, qui est Grogu. Ce gentil garçon accompagne din djarinle Mandalorien joué par Pierre Pascaldans la série iconique Le Mandalorien qui a su séduire les critiques spécialisés qui l’ont accepté à 90% dans Tomates pourries contre 78% des spectateurs.

Une surprise sur Google pour les fans de Star Wars

Le moteur de recherche Internet par excellence, Googlea décidé de célébrer le Journée de la guerre des étoiles avec un joli jeu mettant en vedette le petit en vert. si vous écrivez Grogu ou bébé Yoda Dans la barre de recherche du site en bas à droite, l’enfant apparaît et jouer avec The Force commence à démonter tout votre écran tant que vous continuez à cliquer après avoir cliqué.

Depuis Google assuré que ce jeu pour célébrer une journée aussi représentative pour les adeptes de Guerres des étoiles a été développé en collaboration avec Disney dans le but de « représenter tout avec précision » et le résultat est assez éloquent si vous avez déjà vu par le passé Grogu utiliser La Force dans un épisode de Le Mandalorien. L’animation dans le navigateur suit de près le personnage d’action en direct !

« Nous voulions permettre aux fans d’interagir avec Grogu alors qu’il pratique ses capacités de Force sur la page de quête. Nous apprécions toujours d’ajouter ces types d’expériences pour les fans à découvrir tout en utilisant la recherche Google et en tant que fan de Star Wars, travailler sur cet œuf de Pâques était un vrai régal.fait remarquer Lucas Bulleningénieur principal de Google dans le projet.

