Star Wars : Dark Maul aurait sa propre série d’animation

Guerres des étoiles-Les fans peuvent s’attendre à encore plus de nouveau contenu « Star Wars » que ce qui a déjà été annoncé : selon de nouvelles rumeurs, nous aurons également notre propre série animée dans laquelle Focus sur Dark Maul des stands.

Dark Maul devrait avoir sa propre série animée Star Wars

Star Wars et sans fin : vient de devenir un nouvelle bande-annonce de la prochaine série Star Wars The Book of Boba Fett publié. Mais il vient bien sûr de nombreux autres projets de l’univers « Star Wars » vers nous. Avec Ahsoka et Rangers de la Nouvelle République sont totales trois retombées aussi Le Mandalorien en devenir, mais au cinéma et sur le front du jeu vidéo il y a aussi bientôt plus du monde « Star Wars ».

Y a-t-il une série Dark Maul à venir? Selon les rumeurs de Cinelinx, par exemple, une série sur Dark Maul est également en préparation. Plus de détails à ce sujet restent malheureusement flous, mais c’est certainement l’un d’entre eux Série d’animation le discours. Cela voudrait dire qu’on parle ici d’une série dans le style de Star Wars Rebels, The Clone Wars ou The Bad Batch Arriver à faire.

Avant Solo : Une histoire de Star Wars ? Apparemment, cette série est censée parler de Dark Maul dans le temps avant les événements du film « Solo : A Star Wars Story » être situé. En conséquence, la nouvelle série d’animation pourrait tourner principalement autour du temps quand Dark Maul dirigeait Crimson Dawn. Ils pourraient à leur tour aussi être importants dans « The Mandalorian ».

Au cas où vous vous poseriez la question maintenant ce qu’est Crimson Dawn, vous êtes sur place ici. Crimson Dawn recrute Syndicat criminel représentent qu’actuellement surtout dans les bandes dessinées « Star Wars » à nouveau un rôle plus important pièces. Mais même dans le passé de la franchise, l’organisation est apparue encore et encore. Vous pouvez trouver toutes les informations générales et les connexions ici :

Qui est Dark Maul de toute façon ? Dark Maul est le méchant rouge et noir, qui était à l’origine principalement dans l’épisode 1 en tant qu’antagoniste a agi. Mais après cela, la figure éblouissante a été ravivée et a toutes sortes d’aventures passionnantes derrière lui. Il y a moins d’informations comment Dark Maul a construit Crimson Dawn et comment il a régné à sa tête. C’est exactement là que la série animée pourrait commencer.