Star Wars: Daisy Ridley décrit son départ de la saga

Au moment où Daisy Ridley a joué le rôle de Rey dans la saga de Guerres des étoiles, qui cherchait à attirer l’attention de nouveaux fans à travers sa trilogie suite, elle ne faisait que commencer sa carrière Hollywood, donc la pression pour faire bonne impression sur sa révélation à travers une saga aussi importante a certainement dû être écrasante.

Indépendamment de la réception de ces films devant les fans les plus conservateurs de la franchise, dire au revoir à son personnage destiné à Ridley un moment extrêmement difficile, qu’elle décrirait comme si elle avait été en duel à la fin du voyage de son personnage.

N’oublions pas que la première de « La montée de Skywalker« Cela serait arrivé quelques mois seulement avant que la pandémie ne provoque la fermeture des productions et l’isolement forcé de nombreuses personnes à travers le monde, ce qui aggraverait encore le malaise de l’actrice, qui devait désormais s’habituer à ne plus avoir à attendre le prochain film.

« Je me suis dit: » Qu’est-ce que je suis censé faire maintenant? « », A commenté l’actrice avec Who What Wear. «Je suppose que c’était comme une sorte de duel. Ces relations et ce laps de temps sont terminés. J’avais vraiment l’impression de laisser aller quelque chose émotionnellement. »

Ces déclarations sont similaires à celles qu’il ferait après avoir terminé le tournage de « La montée de Skywalker« , Donc ce genre d ‘ » attachement émotionnel « au personnage pourrait être compréhensible. Ridley révélerait au magazine Gens après avoir passé le reste de la journée à pleurer après son dernier jour sur le plateau de tournage.

Malgré l’immense sentiment de perte qui a envahi l’actrice à la fin du tournage, il est peu probable que nous la reverrons dans un prochain épisode de la saga, puisqu’elle aurait auparavant déclaré que le chemin narratif de Roi a déjà pris fin.