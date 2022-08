« Star Wars »: comment Samuel L. Jackson a obtenu son sabre laser violet

S’il y a quelque chose d’unique dans l’univers de »guerres des étoiles » est sans aucun doute le sabre violet de Mace Windu, le maître Jedi incarné par Samuel L Jackson. Et c’est que, bien qu’il existe une série de règles sur les sabres laser et leurs couleurs selon l’histoire officielle de Georges LucasJackson a demandé à son personnage d’avoir un sabre laser violet, brisant tout le sens des couleurs.

Au début, les règles étaient simples, les Jedi étaient les gentils et leurs sabres laser brillaient en vert ou en bleu. Les Sith, d’autre part, étaient les méchants, donc le moyen le plus simple de les identifier était par leurs sabres rouges. Cela a été maintenu dans la trilogie originale et dans le premier film de la trilogie préquelle » Star Wars: Episode 1 – The Phantom Menace ».

Cependant, dans »Star Wars : L’attaque des clones, sur les lieux de la bataille de Geonosis, Samuel L. Jackson avait une demande pour George Lucas. Étant donné que la bataille mettrait en scène des centaines de Jedi combattant autant de droïdes, il était difficile de suivre Mace Windu au combat, alors l’acteur a proposé une solution élégante et simple : donner à Windu un sabre laser violet, juste pour l’aider à se démarquer de le reste des Jedi.

Bien que Lucas ait été initialement contre cette idée, car cela enfreindrait toutes les règles de la tradition, il a finalement accepté, accordant l’une des armes les plus uniques de toute la franchise « Star Wars ». Le sabre laser violet a certainement aidé Mace Windu à se démarquer de la foule des Jedi, en particulier pendant la longue bataille, tout en donnant au personnage un cachet distinctif.

Briser la règle du sabre laser a donné aux scénaristes de nombreuses idées créatives pour travailler sur Star Wars. Si Mace Windu n’avait jamais obtenu son sabre laser violet, il est peu probable que le public ait été initié au concept des Jedi Gris, qui sont des Jedi qui ne sont ni du côté clair ni du côté obscur de la Force, brandissant des sabres laser lumineux. lumière blanche.

Sans aucun doute, le choix de Samuel L. Jackson de briser la familiarité des sabres laser avec sa simple demande d’en avoir un violet, a ouvert une grande fenêtre pour donner beaucoup plus de fond au monde intéressant de »Star Wars » et tout ce qui l’entoure. tu.