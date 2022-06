« Star Wars »: combien de Jedi ont survécu à l’Ordre 66

« Obi Wan Kenobi« , la série Disney Plus avec Ewan McGregor, a commencé avec l’Ordre 66 tuant tous les Jedi qu’ils ont trouvés, ce qui s’est passé dans »Star Wars : Épisode III – La Revanche des Sith», sixième film de la saga écrit et réalisé par George Lucas.

Avant de se nommer empereur de l’Empire Galactique, Palpatine/Darth Sidious a chargé l’Ordre 66 d’éliminer les Jedi, puis a envoyé les Inquisiteurs pour traquer ceux qui ont survécu à l’événement tristement célèbre qui a coûté la vie à un nombre incalculable de Jedi tout au long de la galaxie.

Même si Obi Wan Kenobi et Yoda sont les survivants les plus importants n’étaient pas les seuls membres de l’Ordre Jedi à avoir échappé au massacre, ce qui a été confirmé dans la série de Disney+. Combien ont réussi à se cacher et qui sont-ils ?

Les enfants Jedi ont également été victimes de l’Ordre 66 (Photo : Obi-Wan Kenobi/Disney Plus)

COMBIEN DE JEDIS ONT SURVÉCU À L’ORDRE 66 ?

Dans le premier épisode de « Obi Wan Kenobi” apparaît un nouveau personnage nommé Nariqui se présente comme un membre survivant de l’Ordre Jedi et demande l’aide d’Obi-Wan, qui lui conseille d’enterrer son sabre laser et de se cacher des Inquisiteurs.

Nari a échappé à l’Ordre 66, mais ne parvient pas à éviter l’arrivée des Inquisiteurs sur Tatooine et est également exécuté. En plus de ce Jedi, il y a probablement quelques dizaines d’autres survivants, mais parmi les plus connus figurent Ahsoka Tano et Caleb Dume, qui est devenu Kanan Jarrus de « Star Wars : Rebels ».

Quinlon Vos et Eeth Koth, qui sont brièvement apparus dans le «guerres des étoiles», sont d’autres Jedi qui ont réussi à survivre, comme le montrent les comics de la célèbre franchise.

Mais tous les survivants ne sont pas encore des Jedi, certains ont embrassé le côté obscur de la Force pour échapper à la mort. Un bon exemple en est les Inquisiteurs qui sont chargés de persécuter leurs anciens compagnons.

Peut-être dans les prochains épisodes de « Obi Wan Kenobi » Il est révélé que d’autres Jedi ont réussi à déjouer l’Ordre 66 et à rester cachés en attendant le bon moment pour se battre à nouveau.