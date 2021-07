Star Wars : Boba Fett et Omega sont connectés !

Épisode 9 de la première saison de Star Wars : Le mauvais versement est venu avec des révélations importantes concernant Oméga; pourquoi est-il si important pour les cloneurs de Kamino et son lien avec un personnage emblématique de la saga cinématographique la plus réussie. On peut supposer que la jeune femme était spéciale dès son adoption par le Cloner Force 99. Aussi à cause de l’importance que les cloneurs lui accordent.

Au cours de la nouvelle tranche du programme, Technologie expliqué que l’ADN de Oméga n’est pas altéré, quelque chose d’inhabituel chez les clones de Jango Fett. Dans ce cas, c’est un être sans altérations dans sa croissance, son développement et son comportement. Le clone a estimé que Oméga doit avoir été créé avant Guerre des Clones.

Le lien entre Omega et Boba Fett







Puis il a été confirmé que la jeune femme est la deuxième création des cloneurs inchangés, si l’on prend en compte l’autre « fils » de Jango Fett: Bête. De cette façon, la connexion entre les deux personnages a été établie. Non seulement cela, mais les habitants de Kamino ils lui ont donné le nom de code Alpha a Boba. Un autre élément pour poser les bases de votre connexion avec Oméga.

Le matériel génétique de l’ADN de Jango Fett il s’est détérioré au fil des ans et maintenant les Kaminoans ont besoin d’un nouveau spécimen à cloner. Oméga c’est celui choisi par les cloneurs qui le recherchent inlassablement.

Lama Su veut extraire tout le matériel génétique de l’hôte et l’éliminer tout en Nala Se veut éloigner la jeune femme du premier ministre de Kamino, quel contrat pour Fléau de Cad pour localiser Oméga. De son côté, Nala a engagé Shand retrouver la jeune femme et la préserver d’un sort horrible.