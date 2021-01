Star Wars Battlefront 2 est gratuit la semaine prochaine sur Epic Games Store

Epic Games maintient les jeux gratuits en marche en 2021 sur leur magasin. À partir de la semaine prochaine, les joueurs sur PC auront la chance de se procurer des EA Star Wars Battlefront 2 pour rien. Si vous êtes fan de la série et ne l’avez pas encore ajoutée à votre collection, la semaine prochaine est votre fenêtre d’opportunité.

Battlefront 2 reprend là où le redémarrage de 2015 s’est arrêté. Il fait suite à la conclusion de la guerre civile galactique, les joueurs jouant le rôle d’Iden Versio – le commandant d’un groupe de soldats impériaux. Les joueurs ont également la chance de jouer avec des personnages emblématiques à certains niveaux, notamment Luke Skywalker, Han Solo et Kylo Ren.

Les fans avaient beaucoup d’attentes après le redémarrage de 2015, mais malheureusement, ce suivi a été reçu avec des critiques mitigées au lancement. Il a beaucoup d’éléments décents, en particulier en ce qui concerne les modes multijoueurs et les mécanismes de combat à la fois au sol et dans l’espace.

Cependant, les modes solo et le système de progression n’ont pas été reçus de la même manière. Les fans ont été rebutés par eux, à tel point que le développeur a dû annuler les microtransactions pour reconstituer la bonne foi qu’il avait perdue au lancement.

Depuis Battlefront 2 sortie, il a reçu une tonne de DLC qui fait avancer l’histoire et donne aux fans de la série de nouveaux scénarios à apprécier. Cela a été énorme pour changer les choses pour EA Dice. Ils voulaient faire mieux et pour beaucoup, ils ont fait du bon travail avec le nouveau contenu.

Cette offre sur Epic Games Store sera l’édition Celebration, qui est unique en ce qu’elle comprend toutes les options cosmétiques. Les mises à jour récentes seront également disponibles. C’est beaucoup de contenu à apprécier dès la sortie de la porte si vous décidez de consulter ce billet de faveur la semaine prochaine.

Si vous êtes un fan de Star Wars, Battlefront 2 est une suite digne qui élargit une partie de la tradition et propose des combats compétents. Cela peut manquer dans certains domaines, mais vous pouvez les regarder au-delà si vous vous lancez dans ce jeu de tir d’action avec le bon état d’esprit.

C’est incroyable de voir le chemin parcouru par la série au fil des ans. Battlefront 2 met en évidence certains aspects prometteurs auxquels les fans s’attendent. Et vous ne pouvez vraiment pas vous tromper avec le multijoueur. Il y a tellement de modes et de façons amusantes de s’engager dans l’univers Star Wars avec d’autres. C’est probablement là que ce jeu brille le plus.