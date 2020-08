Star Wars arrive bientôt dans les Sims 4

Il y a quelques heures Soirée d’ouverture en direct de Gamescom Et en ce sens, il y a eu plusieurs surprises que nous avons eues, par exemple, la révélation d’Age of Empires III Definitive Edition et une nouvelle bande-annonce de gameplay pour Star Wars Squadrons.

Cependant, Squadrons n’est pas la seule chose de Star Wars que nous avons pu voir lors de l’événement, en ce sens, EA a profité de l’événement et a révélé le prochain pack d’extension de Les sims 4 et quelle surprise de voir la bande-annonce et de découvrir que le thème principal est Star Wars.

Beaucoup de contenu Star Wars à venir dans Les Sims 4

Star Wars: Voyage à Batuu est le nom de ce nouveau package et comme vous pouvez le voir dans la bande-annonce, pour nous tous qui sommes fans du jeu et des films, dans ce package, nous aurons l’occasion de personnaliser notre sim avec certains des produits cosmétiques les plus caractéristiques, nous pouvons écoutez de la musique dans la cantine, admirez le Millennium Falcon et personnalisez clairement notre maison avec des accessoires et des matériaux inspirés de la franchise.

Ce nouveau pack de contenu arrivera sur PC et consoles en 8 septembrelittéralement dans quelques jours et se vendra à un prix de 19,99 dollars ou euros quel que soit le cas. Il semble qu’Electronic Arts continue d’exploiter cet accord avec Disney et en ce sens, cela semble être un package de contenu solide et plus qu’intéressant. Nous vous recommandons de garder un œil sur Generation Xbox pour plus de nouvelles.